Muere el herido de gravedad durante el tiroteo en Carmona y se convierte en la tercera víctima

Imagen de uno de los fallecidos en el tiroteo de Carmona. EFE. Sevilla

El tiroteo que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre en el municipio sevillano de Carmona se ha saldado con una víctima más. Se trata de un hombre de 63 años que trabajaba en una empresa de la localidad y era cliente habitual del bar en el que ocurrieron los hechos.

El herido fue trasladado al hospital Virgen del Rocío en estado grave. Finalmente, el pasado viernes 3 de octubre falleció. De esta forma, el número total de víctimas mortales por el tiroteo asciende a tres. Las otras dos murieron el mismo día del trágico suceso.

Entre los fallecidos se encuentran también el dueño del bar, José Manuel Gil García, de 54 años, y Manuel Ruiz Sánchez, de 65 y cliente del establecimiento. Los asaltantes dispararon hacia el interior del establecimiento con un rifle.

A la última víctima le alcanzó una bala mientras intentaba huir del interior del bar, lugar en el que se estaba produciendo el tiroteo.

Los hechos tuvieron lugar en la urbanización Los Nietos del mencionado municipio, un punto alejado del centro de Carmona.

Sobre las 16:45 horas, el servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando de que había habido varios disparos en un bar de la calle Azahar de dicha urbanización.

Posteriormente, desde el 112, se dio aviso a la Guardia Civil, que inició una investigación para esclarecer lo sucedido.

Cuando los agentes llegaron se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre fuera del establecimiento y otro en su interior, concretamente en la barra del bar.

El tercer herido fue trasladado inmediatamente en helicóptero al hospital Virgen del Rocío debido a la gravedad de su estado. Finalmente, el pasado viernes falleció.

Detenidos en Sevilla capital

Después de realizar las investigaciones pertinentes, la Guardia Civil se trasladó hasta el barrio sevillano de San Pablo.

En esta zona de la ciudad se escondía uno de los implicados, quien, al notar la presencia de los agentes, intentó huir por la ventana de la vivienda en la que se encontraba con la ayuda de unas sábanas. En este momento, los agentes lo interceptaron.

Una hora más tarde, la Guardia Civil detuvo al segundo autor de los disparos, un joven de 27 años.

Vecinos de Los Nietos indicaron a este periódico que la urbanización era objeto de especulaciones desde hace meses. Señalaron que se rumorea que algunas viviendas albergan plantaciones de marihuana y había menudeo de drogas.