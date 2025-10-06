Los crímenes machistas, ajustes de cuentas y un parricidio en un solo mes alertan a la Policía: "La violencia es desmesurada"

Miembros de la Policía Nacional acordonan la zona en el domicilio de Palmete el pasado día 1 de octubre. María José López / Europa Press

La provincia de Sevilla vive un repunte de muertes violentas y delitos con extrema agresividad. Solo entre septiembre y lo que va de octubre se han registrado al menos seis homicidios, uno de ellos en tentativa, entre los que figuran violencia de género, ajustes de cuentas e incluso un parricidio.

Una cifra que, en apenas cuatro semanas, dibuja "un panorama preocupante" incluso dentro del cuerpo de la Policía Nacional, desde donde se ha apreciado la existencia de "una violencia desmesurada".

Los datos del Ministerio del Interior respaldan esta percepción: hasta junio de 2025 se habían contabilizado 11 homicidios dolosos y asesinatos consumados en la provincia de Sevilla, a los que se sumarían otros 37 en grado de tentativa.

Solo con estas muertes registradas hasta el sexto mes, la variación interanual se disparaba hasta un 57,1 por ciento más que en 2024 en este tipo de delitos.

Una fuente policial consultada por EL ESPAÑOL de Sevilla, que prefiere mantenerse en el anonimato por motivos de privacidad, lo resume de forma contundente: "No es la delincuencia en sí, es que existe una violencia desmesurada".

Este agente lleva más de una década de servicio en Sevilla y asegura que la sensación dentro del cuerpo policial es compartida: la violencia se ha intensificado en la ciudad.

"Raro es el día que no hay una llamada por un apuñalamiento", explica, "y cada vez recibimos más notificaciones por uso de armas de fuego". Lo que antes se veía "de forma esporádica", añade, "ahora se ha convertido en un día a día".

Hurtos más agresivos

El agente expone que los robos y hurtos siempre han existido, pero lo que marca la diferencia en la actualidad es el componente violento.

"Es desproporcionada la violencia que se está empleando últimamente. Siempre hemos recibido la clásica llamada de una mujer mayor a la que le dan un tirón del bolso, pero ahora va más allá", explica.

"Ahora la tiran al suelo, la golpean con un adoquín en la cara y todo por un botín ridículo, un móvil o diez euros", sostiene. "Es violencia por violencia".

Preguntado por las medidas preventivas que se toman dentro del cuerpo, el agente contesta que "las fuerzas de seguridad mantienen operativos preventivos casi diarios".

"Se montan controles en las rotondas de acceso a los barrios más conflictivos y se activan filtros para localizar a personas con órdenes de expulsión, ingreso en prisión o búsqueda y captura", desarrolla.

Asimismo, explica que también se programan controles "para revisar vehículos en busca de armas de fuego y otro tipo de armas".

Homicidios

La estadística se traduce en una sucesión de episodios dramáticos que han conmocionado a diferentes barrios de la provincia.

El 7 de septiembre, en Valdezorras, un hombre de 46 años asesinó a puñaladas a su pareja de 47 en la calle José María Sánchez Estévez, un crimen confirmado por el Ministerio de Igualdad como un nuevo caso de violencia machista.

Apenas unos días después, el 20 de septiembre, en Torreblanca, un joven de 20 años perdió la vida tras recibir el impacto de una loseta arrojada desde un edificio en plena trifulca en la calle Sándalo.

El 21 de septiembre, en Cantillana, un hombre intentó degollar a su expareja, inscrita en el sistema VioGén; la mujer sobrevivió, aunque el agresor apareció días después ahorcado, en un caso investigado como homicidio en grado de tentativa.

La violencia volvió a sacudir Sevilla Este en la madrugada del 28 al 29 de septiembre, cuando un joven de 21 años degolló a su pareja de 27 en el portal de la calle Tigris, un nuevo crimen de violencia de género contra una mujer que también estaba bajo el sistema de protección VioGén. El homicida además tenía una orden de expulsión del país.

A finales de septiembre la barriada de Palmete se vio golpeada por otro suceso: en la calle Las Cabezas de San Juan fue asesinado un hombre de 42 años, conocido como 'El Galleta', en lo que se investiga como un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

"Él era un narcotraficante muy conocido en la zona", expone el agente, motivo por el que, aunque aún no hay ningún detenido, la Policía baraja como primera hipótesis el "ajuste de cuentas".

Y por último este mismo viernes en Brenes, un hombre acabó a golpes con la vida a su madre, un parricidio que todavía se encuentra bajo investigación y que ha sacudido a la localidad.