Un hombre mata a su madre en un pueblo de Sevilla y se entrega a la Guardia Civil

Un hombre ha confesado a la Guardia Civil haber matado a su madre en el municipio sevillano de Brenes. Los hechos se produjeron el pasado miércoles, pero el supuesto homicida se ha entregado este viernes. Después de confesar el suceso, los agentes han procedido a su detención.

Aunque aún no ha trascendido la identidad del detenido, la Guardia Civil ha confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que este sería un varón de mediana edad.

Asimismo, la Benemérita ha aclarado que, en estos momentos, un grupo de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para realizar una inspección ocular de la vivienda en la que ha aparecido el cuerpo sin vida de la mujer.

La Guardia Civil ha señalado que aún no se sabe cuál ha sido el motivo ni si el detenido contaba con antecedentes.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

