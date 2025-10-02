La tecnología será la protagonista de las Atarazanas: habrá una sala didáctica, otra de exposiciones y otra inmersiva

Imagen de Rafael Chueca, presidente de la Fundación La Caixa; José Luis Sanz, alcalde de Sevilla; Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. E.E. Sevilla

Después de tres años de obras, la rehabilitación de las Reales Atarazanas ya ha terminado. Ahora llega el momento de dotarlas de contenido. En concreto, las tres plantas que componen el emblemático espacio acogerán una sala didáctica, otra de exposiciones y una inmersiva.

El proyecto culminará en 2026. La Fundación Cajasol, la encargada de gestionar el material cultural, tardaría entre diez meses y un año en terminar de surtir a las tres galerías de todo lo necesario para su apertura definitiva.

Antonio Pulido, presidente de dicha entidad, ha destacado durante el acto de inauguración realizado este jueves, que dotará a este enclave de todo lo necesario para "conectar el pasado y el presente". En la nueva vida que tendrán las Atarazanas, la tecnología será la nueva protagonista.

De esta forma, dicho lugar "se convertirá en el gran polo de las atracciones del llamado eje histórico, compuesto por el Archivo de Indias y los Reales Alcázares".

Asimismo, Pulido ha señalado que "la identidad compartida entre Sevilla y América no se va a olvidar", sino todo lo contrario. "Estará presente en todo momento". En este sentido, el enclave será un lugar que "una a las dos orillas del Atlántico".

Visitas libres y gratuitas

El presidente de la Fundación Cajasol ha destacado que "las Atarazanas será un espacio para aprender, disfrutar y celebrar".

Aunque las tres plantas que componen el antiguo astillero aún no están completamente terminadas, el espacio se abrirá al público para que todo el que quiera pueda ver cuál es su estado actual.

A pesar de que aún no se sabe la fecha exacta, esta se conocerá la semana que viene. La visita será libre y gratuita. Según ha señalado Antonio Pulido, las Atarazanas se podrán visitar durante una semana aproximadamente antes de su apertura definitiva.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que "este es un día muy importante e histórico" además de que este enclave era "una herida abierta en el corazón de la ciudad".

En paralelo, Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ha destacado que "este ha sido el expediente más complicado con diferencia de todo lo que ha pasado por la consejería desde el 2019, pero también el más apasionante".

El proyecto ha estado tres año en obras. Una alianza público privada ha permitido la realización de las mismas. La Junta de Andalucía y la fundación La Caixa han sido las dos entidades responsables de su finalización. En concreto, la inversión ha sido de más de 20 millones de euros.