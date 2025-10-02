Así cambian las rentas de los sevillanos: Gerena es el pueblo que más se enriquece mientras que Casariche está a la cola

La provincia de Sevilla acoge rentas de todo tipo. En los pueblos que la componen hay presupuestos para -casi- todos los gustos.

Los últimos datos de la Estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes publicados por la Agencia Tributaria el pasado miércoles revelan cuáles son las zonas más ricas, más pobres y aquellas en las que su economía ha pegado un batacazo o, por el contrario, un subidón.

Los números que acaba de compartir la mencionada institución corresponden a las rentas del año 2023, puesto que se analizan las declaraciones hechas en el 2024. Los mismos han confirmado que son los vecinos de Gerena los sevillanos que más han visto aumentar sus rentas.

Por el contrario, aquellos que viven en el pequeño pueblo de Casariche -cuya población es de unos 5.300 habitantes- han tenido que ajustarse el cinturón.

Los datos de la Agencia Tributaria demuestran que la media de las rentas de los gereneros ha subido un 10,6 por ciento respecto al año 2022. En su caso, la cifra media anual por persona asciende a los 26.870 euros.

Por otra parte, las de los casaricheños han disminuido más de un 15 por ciento, situándose en los 18.355 euros anuales.

Los municipios que les siguen

A Gerena le siguen Las Navas de la Concepción y Benacazón con un aumento de un 10,4 y 7,8 por ciento respectivamente y unas rentas de 18.092 euros y 22.833 euros.

Siguiendo a Casariche están Gines y Santiponce, cuyas marcas han disminuido en un 8,3 por ciento y un 7,9 por ciento.

Sin embargo, hay que señalar que, aunque ambos son dos de los municipios que más se han empobrecido según los últimos datos de la Agencia Tributaria, hay una diferencia notable en cuanto a las rentas de los habitantes.

Mientras que los vecinos de Gines se hacen con una media de 33.164 euros al año, los de Santiponce sobrepasan por muy poco los 24.000.

Los vecinos de los pueblos

José, de 64 años, es uno de los vecinos del pueblo sevillano que más se ha enriquecido. El mismo cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla cuáles son las razones por las que, a su parecer, su municipio encabeza dicha lista.

"Creo se debe a diversos factores. El primero es la cercanía con la capital; en unos 15 o 20 minutos estamos en el centro de Sevilla", asegura.

Asimismo, destaca "los importantes proyectos mineros de la zona que hacen que la economía mejore".

Desde hace unos años, José está siendo testigo de cómo "cada vez llegan más personas de otras partes de la provincia a vivir a Gerena porque los precios de la vivienda aún no son excesivamente altos".

En cuanto a la llegada de los nuevos habitantes, este empresario, dueño del bar Casa Pedro, asegura que "el pueblo los acoge bien, sin recelo ninguno". No obstante, señala que "la vida de los vecinos ha cambiado desde entonces".

José afirma que, desde que Gerena crece y, por ende, se enriquece, sus habitantes "tienen una relación diferente, mucho más distante".

"Aunque seguimos manteniendo la vida de pueblo, con las mismas costumbres, es verdad que cada vez hay menos gente de toda la vida; vas por la calle y no conoces a todo el que pasa", asegura. Asimismo, defiende que "esto no es nada mal, sino todo lo contario".

María del Carmen es una de las sevillanas que vive una realidad completamente diferente. Esta mujer, natural del municipio que más se ha empobrecido, Casariche, señala no saber por qué está pasando.

Para ella, esto es algo que la "entristece". María del Carmen narra a este periódico que tuvo que cerrar su tienda de moda en la localidad "porque las ventas eran muy bajas".

El más rico y el más pobre

En cuanto a las zonas más ricas y más pobres de Sevilla, los puestos no han cambiado. Al igual que en años anteriores, la localidad de Tomares es la que ostenta el primer lugar en el podio.

Los vecinos de esta localidad, según la media de sus rentas, son los más ricos de toda la provincia andaluza.

La media anual en este pueblo asciende a los 38.953 euros. Tomares también ha visto incrementado el IRPF de sus habitantes, concretamente la subida ha sido de un 1,5 por ciento más que en 2022.

En el otro lado de la balanza está el pueblo de Marinaleda. Al igual que en el municipio más rico, su renta está a la cola de todos los pueblos sevillanos desde hace años: 15.193 euros anuales por habitante con una subida de más de un siete por ciento.