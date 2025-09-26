El Castillo de la Monclova acoge la Gala del Día Mundial del Turismo con la entrega de los II Premios a la Excelencia de las Personas

El Castillo de la Monclova, en Fuentes de Andalucía, se convirtió este jueves en el escenario de la Gala organizada por la Diputación de Sevilla con motivo del Día Mundial del Turismo.

Esta cita anual rinde homenaje cada 27 de septiembre a uno de los motores sociales y económicos de la provincia.

Presidido por Javier Fernández, presidente de la institución provincial, el acto congregó a un millar de asistentes en una noche de celebración y reconocimiento al talento humano que impulsa el sector.

La gala, organizada por Prodetur en colaboración con UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), sirvió de marco para la entrega de los II Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, unos galardones que buscan destacar la labor, ética y profesionalidad de quienes trabajan cada día para consolidar la imagen turística del territorio.

El evento, conducido por los comunicadores Julio Muñoz 'El Rancio' y Alejandra Cosgaya, arrancó con la actuación del joven pianista flamenco Javier Cecilia, de Osuna.

Entre los asistentes se encontraban representantes institucionales, empresariales y culturales, además de vecinos de trece municipios cercanos que pudieron acudir gracias a los autobuses gratuitos habilitados por Prodetur.

Reconocimiento

Los premiados en esta segunda edición fueron Carlos Manuel Expósito García, del Hotel Silken Al-Ándalus; Loli Ruiz Bermúdez y Manolo Osuna Morata, propietarios de la Pensión y Restaurante Manolo de Fuentes de Andalucía; Guillermo Márquez Fernández, camarero del Hotel Ilunion Alcora y Manuela Sánchez Calderón, jefa de RRHH del Hotel Colón.

También se encuentran entre los galardonados Rafael Blas Salas Astorga, director de Marketing de El Palacio Andaluz - Cruceros Torre del Oro; María Jiménez Rodríguez, gerente de la Fundación Vía Verde de la Sierra; Salvador Velázquez Rendón, expresidente de la Asociación de Barman de Andalucía Occidental; sor Luz Amparo Buitrago Dávila, guía del Convento de la Encarnación de Osuna; y Manuel Macías Moreno, exdirector del Sevilla Congress & Convention Bureau.

En palabras de Javier Fernández, esta cita busca "sacar la fiesta del turismo a la provincia" y reconocer a las personas "que llevan toda la vida fabricando turismo".

El presidente de la Diputación destacó el "salario emocional" que supone trabajar en este sector: "Cuando se hace feliz a la gente, el profesional se llena de autoestima y autorrealización".

Fernández subrayó la importancia del esfuerzo colectivo para mantener la competitividad turística: "Sevilla no es una provincia con costa ni resorts todo incluido. Aquí tenemos que trabajar cada detalle, desde el recibimiento en el aeropuerto o en Santa Justa hasta la experiencia que se llevan los visitantes para que hablen bien de nosotros y animen a otros a venir".

Durante su intervención, anunció además que el Plan Más Sevilla, presentado en FITUR con una dotación de diez millones de euros, ha recibido ya 87 propuestas, lo que ha motivado la preparación de una segunda convocatoria para 2026 con la misma inversión.

Turismo como palanca de desarrollo

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, reforzó este mensaje insistiendo en el lema "Hay otra Sevilla", con el que se reivindica la riqueza turística de toda la provincia más allá de la capital. "El turismo ya no es un rebose de la ciudad hispalense, sino una oferta propia, diversa y de gran calidad", afirmó.

Rodríguez Hans recordó que este sector mueve el 20 por ciento del PIB provincial y que su gran diferenciador frente a otros destinos es el factor humano. "Hoy premiamos a las personas que ponen cara al turismo cada día, con hospitalidad y profesionalidad", señaló.

En representación de los galardonados, Manuel Macías Moreno agradeció el reconocimiento y puso en valor el compromiso colectivo: "Hacer el bien nos desarrolla como profesionales y embajadores de nuestra tierra. Detrás de cada servicio, público o anónimo, hay personas que hacen posible que la experiencia turística fluya con calidad y con la hospitalidad que caracteriza al sur".

Un cierre con sello sevillano

La gala culminó con las actuaciones de Pastora Soler y Manuel Lombo, dos artistas que han sido embajadores de la provincia en campañas de promoción turística.

La cantante coriana interpretó sus temas 30 veces y Sevilla, mientras que el nazareno emocionó con Vibro, de Manuel Alejandro, y unas sevillanas de Pareja Obregón.

La proyección del vídeo promocional Sevilla, cerca y un cóctel con productos locales amparados por la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla' pusieron el broche final a una noche que reafirmó al turismo sevillano como un sector en continua evolución, pero con un presente sólido y un futuro aún más prometedor.