Detienen a dos nuevos implicados en el homicidio de una mujer en Las Cabezas de San Juan el pasado enero

Imagen de uno de los detenidos por el homicidio EP

La Guardia Civil ha detenido a dos nuevas personas relacionadas con el homicidio de una mujer de 79 años ocurrido el pasado 27 de enero en su domicilio de Las Cabezas de San Juan, en Sevilla. La víctima apareció con signos evidentes de violencia.

El pasado marzo, dos meses después de los hechos, los agentes ya arrestaron a un hombre de 35 años como presunto autor material del crimen.

La investigación ha continuado hasta localizar y detener a otros dos implicados. Uno de ellos, vecino de la misma localidad, está acusado como coautor del homicidio. Al tercero se le imputan delitos de encubrimiento y receptación de efectos sustraídos a la víctima.

La investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla se ha basado en un trabajo que ha combinado indicios científicos recogidos en la vivienda, análisis tecnológicos avanzados y múltiples declaraciones de testigos.

La Guardia Civil ha destacado la labor de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, cuya aportación consideran "indispensable" en este tipo de delitos.

Crimen de especial gravedad

Los agentes recuerdan que la coordinación entre distintas unidades ha resultado clave para esclarecer un crimen de especial gravedad y sensibilidad social, garantizando la detención de todos los responsables.

Los dos últimos arrestados han sido puestos, junto con las diligencias instruidas, a disposición de la autoridad judicial competente.

Presentaba signos de estrangulamiento manual

Según el informe preliminar de la autopsia, la víctima residía sola y presentaba claros signos de estrangulamiento manual.

Las primeras hipótesis apuntaban a un robo con violencia, que se confirmó tras hallarse el teléfono móvil de la mujer en poder del primer detenido.

El primer detenido era vecino de la víctima y había llegado a darle de comer en numerosas ocasiones por compasión.

El delegado del Gobierno central de Andalucía, Pedro Fernández, informó que la inspección ocular del domicilio de la mujer mostraba que se trataba "claramente de una muerte violenta y con toda seguridad vinculada a un robo".

La Guardia Civil considera cerrada la investigación tras la detención de los tres implicados en el crimen.