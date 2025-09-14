Una procesión de Sevilla roza la tragedia por la explosión de material pirotécnico: hay varios heridos, uno de ellos grave

El Santísimo Cristo del Crucero, justo después de salir de su templo. RTVA Sevilla

La noche del 13 de septiembre era un día grande en Almadén de la Plata, una pequeña localidad de Sevilla de poco más de 1.000 habitantes. Era la salida del Santísimo Cristo del Crucero, pero se rozó la tragedia por una explosión descontrolada.

Hay varios heridos, pero solo uno de ellos está hospitalizado y en estado grave. Es el cohetero, al que le explotó el material pirotécnico que trasladaba en un carro.

Los hechos ocurrían poco después de las 22:00 cuando el Santísimo Cristo del Crucero acababa de salir de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia y se encontraba en la Plaza de la Constitución. Estaba repleta de público.

En ese momento le estalló el material pirotécnico al cohetero de manera accidental, que tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia.

Se vivieron momentos de pánico en la plaza, donde resultaron heridas varias personas más.

Una persona grabó el momento de la explosión en la procesión de Almadén de la Plata 📹autor desconocido pic.twitter.com/PgGkUZT0uL — elllamadorcsr (@elllamadorcsr) September 13, 2025

Ante la magnitud de los hechos, se decidió suspender la procesión. El Santísimo Cristo del Crucero llegó a estar más de una hora parado en la plaza.

El uso de material pirotécnico es habitual en las procesiones de Andalucía, pero rara vez se producen accidentes de este tipo.

Todavía se desconocen cuáles son los motivos por los que se motivó la explosión.

Mientras tanto, la hermandad ha lanzado un comunicado. "Queremos expresar todo nuestro apoyo y solidaridad a los afectados, a sus familiares y al pueblo de Almadén de la Plata tras lo ocurrido", indican.

Asimismo, han dado las "gracias" al Santísimo Cristo del Crucero "por poner su mano y evitar con un milagro que dentro de lo sucedido no haya que lamentar males mayores".

Por su parte, han expresado su agradecimiento por el trabajo de los servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y voluntarios, además de desear una "pronta recuperación" a los heridos".