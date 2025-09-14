Investigan por imprudencia la explosión con varios heridos en una procesión de Sevilla: "Me pueden quedar secuelas"

Una de las ambulancias que asistió a los heridos de la explosión en Almadén de la Plata. E. E. Sevilla

La Guardia Civil ha abierto una investigación por la explosión de material pirotécnico en la noche del pasado sábado en Almadén de la Plata (Sevilla) que dejó varios heridos, uno de ellos grave. Sucedió en el contexto de la procesión del Santísimo Cristo de los Cruceros, que acababa de salir de su templo.

De la misma se encarga la Policía Judicial de La Rinconada. Sus agentes ya han empezado a recabar datos y declaraciones de los múltiples heridos de carácter leve o muy leve que presenciaron la escena.

En principio, tal como confirman fuentes del caso, todo apunta a que pudo tratarse de una "negligencia del cohetero", al que le explotó todo el material pirotécnico que tenía apilado.

Según apuntan testigos presenciales a este medio, dicho varón llegó a la plaza con su coche y sacó "una gran cantidad de cohetes del maletero".

A continuación, colocó el material pirotécnico entre sus piernas y prendió la mecha de uno de los cohetes.

"Las chispas caen hacia abajo y prendieron los artículos que tenía abajo", revela una de las personas que vio la escena a 30 metros de distancia. "Me llamó la atención que encendía el cohete con el cigarro", añade.

Por su parte, según ha revelado el alcalde de Almadén de la Plata, Carlos Raigada, a EL ESPAÑOL de Sevilla, la propia hermandad del Santísimo Cristo de los Cruceros también ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos.

Evolución favorable

El cohetero, de unos 60 años, evoluciona favorablemente de las graves quemaduras y traumatismos que le provocó el estallido, tal como confirma el primer edil.

Fue trasladado en ambulancia al Hospital Virgen Macarena, donde tuvo que ser operado de urgencia.

Además del cohetero, se hospitalizó a otras dos personas. No obstante, al menos una veintena de personas fueron atendidas por heridas más leves.

Para ello, fue necesario abrir el centro de salud de la localidad. A él tuvieron que trasladarse rápidamente varios de los médicos que estaban viendo la procesión en este pueblo de poco más de 1.000 habitantes.

El "goteo de personas fue constante", apunta el alcalde de Almadén de la Plata, que no tiene una cifra exacta de los heridos que pasaron por el ambulatorio del municipio. "Se fueron atendiendo paulatinamente. No hubo pánico como tal".

Asimismo, para proteger el paso del Santísimo Cristo de los Cruceros, varios vecinos sacaron mantas y otras telas de sus casas para fijar un "cordón de seguridad". De esta manera, también se pudo ordenar la atención de todos los afectados.

Posibles denuncias

No obstante, uno de los heridos sí define la situación que vivió como de "caos". Es de Sevilla, pero formaba parte de la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de los Cruceros.

"No sé si me quedarán secuelas", dice a EL ESPAÑOL este testigo, que prefiere no revelar su identidad.

Ahora se plantea denunciar. De hecho, según revela, la Guardia Civil le entregó un "parte de lesiones" para que lo presente en un plazo de diez días si finalmente se decanta por ello.

Fue uno de los atendidos en el centro de salud de Almadén de la Plata. Allí le retiraron los cristales que tenía en las piernas.

Luego, lo derivaron al Hospital Virgen del Rocío para que le examinaran los daños que la explosión le provocó en los oídos. "He ido esta mañana, pero los tenía demasiado inflamados y no me los han podido mirar", cuenta.

"Los oídos me zumban"

"Hubo pánico, había muchas personas mayores, niños, gente de fuera. Se reventaron los cristales de los coches", relata sobre lo que vivió.

Recuerda cómo, nada más escuchar la explosión, se tapó los oídos porque le "dolían muchísimo". "Salí corriendo hacia una calle y una mujer se fijó en que tenía la pierna llena de sangre", explica.

Al ver su estado, lo trasladó un coche de seguridad privada al centro de salud. "No paraba de entrar y salir la gente", detalla,

Según cuenta, era el único que en esos momentos tenía heridas. La mayoría tenían "problemas auditivos y subidas de tensión por el susto".

"Los oídos todavía me zumban un poquito", dice este sevillano, que está a la espera de completar el diagnóstico de los daños que le causó la explosión.

Los hechos ya son objeto de investigación por parte de la Guardia Civil. Ya ha comenzado el proceso de recogida de datos y testimonios. Se trabaja para comprobar si existió una negligencia, tal como apuntan los primeros indicios.