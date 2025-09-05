El Ayuntamiento descarta cerrar todos los parques de la ciudad por la gripe aviar a pesar de lo "complicado" del caso

Se confirma la muerte de cuatro aves más por gripe aviar en Sevilla. Así lo ha anunciado la delegada de Arbolado, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, la mañana de este viernes.

Además, la misma ha señalado que la patogenicidad en el caso del parque del Tamarguillo es "bastante alta" y que el caso es "complicado". No obstante, por ahora se descarta cerrar todos los parques de la ciudad.

La delegada ha señalado que se necesita estudiar diferentes circunstancias para decidir si se cierra una zona afectada o no.

Rincón ha afirmado que no se trata de un problema local, sino de "un foco importante a nivel europeo y nacional". En concreto, en Andalucía se han detectado tres focos, dos en Sevilla y uno en una granja de pavos en Huelva.

Con los datos conocidos la mañana de este viernes se eleva a 73 gansos muertos en el Parque del Tamarguillo y a uno más en el de Miraflores. Ambas zonas permanecen cerradas.

Cierre del Alcázar y el parque Miraflores

En paralelo, la delegada de Parques y Jardines del consistorio sevillano ha recalcado que se trata de una problemática que solo afecta a los animales.

En este sentido, ha recordado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "ha explicado en varias ocasiones que es muy difícil el contagio con personas". Para que esto ocurriese, el afectado tendría haber estado conviviendo con los animales contagiados.

El pasado jueves, el Ayuntamiento de Sevilla anunciaba que los jardines de los Reales Alcázares y parque de Miraflores permanecerían cerrados por la aparición de más aves muertas.

En cuanto a la situación del Parque de María Luisa, lugar en el que también se encontraron pájaros sin vida, la delegada ha subrayado que los resultados del estudio fueron "no concluyentes".

Contacto con la Junta

Esto quiere decir que "el ave pudo tener en un momento dado la gripe aviar, pero no tuvo por qué morir de eso".

Hasta ahora, Evelia Rincón ha asegurado que no hay que "lamentar ninguna muerte más" ni en el Alcázar de Sevilla ni en el Parque de María Luisa.

En referencia a los animales fallecidos en el Centro de Educación Ambiental (CEAM), ha asegurado que las aves ya han sido retiradas y que la zona ha sido balizada.

Evelia Rincón ha asegurado que el ayuntamiento está "en continuo contacto con la Junta de Andalucía" para estudiar la evolución del caso.