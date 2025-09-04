Sanz y Moreno inauguran el curso escolar en Sevilla que arranca con obras en casi 50 colegios públicos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han asistido la mañana de este jueves a la inauguración del curso escolar en las escuelas infantiles de Andalucía. El acto ha tenido lugar en la guardería Arco e Iris, del barrio de Los Bermejales.

El primer edil hispalense ha subrayado la inversión que se ha hecho por parte del Gobierno municipal en la educación pública. Este año, el curso comienza con "obras en casi 50 colegios públicos de Sevilla", unos trabajos que han contado con una inversión de 5,5 millones de euros.

En palabras del popular Sanz, en dos años se han superado los 12 millones de euros destinados a educación. Un presupuesto mayor que, según el primer edil hispalense, el que destinó "en ocho años del gobierno anterior".

El presidente de la Junta ha elegido la capital hispalense para inaugurar el curso escolar. Moreno ha lamentado la baja natalidad que hay y ha subrayado la gratuidad en las escuelas infantiles para los niños de dos años.

Esta se trata de una medida que ha puesto en marcha este año la administración y con la que pretende fomentar la natalidad.

Preocupación por la baja natalidad

Asimismo, ha mencionado que actualmente en la Andalucía "fallecen más personas que nacen". Una dinámica que "nos tiene que poner en alerta porque la sociedad necesita juventud".

El nuevo curso escolar en Sevilla comienza con, según José Luis Sanz, la ejecución de obras "por valor de 5,5 millones de euros en colegios públicos". Además, el primer edil hispalense ha apuntado que actualmente "se están redactando proyectos por valor de 1,7 millones de euros".

"Si a eso le sumamos un contrato de mantenimiento, que este año es de 2,5 millones de euros frente a los 300.000 euros que tenía antes ese apartado, estamos invirtiendo en estos dos años casi 13 millones de euros más que el Gobierno anterior en ocho años", ha añadido Sanz.

El alcalde de Sevilla ha asegurado esta mañana que su gobierno seguirá "apostando por la educación pública de calidad" y adoptará "el ejemplo de la consejería".

Por último, el alcalde ha agradecido al presidente andaluz que haya elegido Sevilla "y este barrio joven" para inaugurar el curso de Infantil; "también por ese apoyo permanente que desde la Consejería de Educación se presta".