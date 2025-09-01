Luto en Tomares: dos de sus vecinas fueron atropelladas en la A-49 al bajarse de su furgoneta por un reventón

Las dos mujeres que fallecieron este domingo en la A-49 al ser atropelladas por un turismo eran de Tomares.

Lo ha confirmado el alcalde del municipio, José María Soriano. "Estamos profundamente consternados por el trágico fallecimiento de dos vecinas de Tomares en un accidente ocurrido en Trigueros", decía en la red social X.

"En nombre de todo el municipio, quiero trasladar mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos en estos momentos. Descansen en paz", ha dicho en su publicación.

Tenían 57 y 20 años, según han confirmado fuentes del 112. Circulaban por la A-49, una de las carreteras más transitadas de Andalucía en el último día de la Operación Retorno. Se registraron varias retenciones durante la jornada en la vía.

Cuando estaban en el kilómetro 71 a la altura de Trigueros, todavía en la provincia de Huelva, su furgoneta sufrió un reventón, tal como indicaban fuentes de la Guardia Civil.

Se bajaron por un percance

Las dos ocupantes decidieron entonces bajar del vehículo para comprobar qué había pasado.

En ese momento, fueron atropelladas por un turismo que circulaba por la carretera y chocó contra la furgoneta.

Los hechos, según informaron desde Emergencia 112, se registraron a las 14:30 en el citado punto de la A-49.

Los ciudadanos que llamaron alertaron de que como consecuencia del impacto había heridos y personas atrapadas.

Por ello, se desplazaron los bomberos y hasta un helicóptero, además de agentes de la Guardia Civil y operarios del servicio de mantenimiento en carreteras.

Los sanitarios confirmaron la muerte de las dos vecinas de Tomares que se habían bajado de la furgoneta. No se pudo hacer nada por salvar sus vidas.

Fue un suceso trágico para culminar la Operación Retorno en una carretera que ha sufrido durante todo el verano kilométricos atascos y varios accidentes de tráfico.

Uno de los más graves del 2025 se registró el pasado 13 de julio cuando falleció una mujer de 39 y otros dos hombres de 49 y 50 resultaron heridos tras volcar el turismo que conducían a la altura de Niebla.