Las hipotecas de Sevilla, en auge: casi 3.000 más que en 2024 por "el miedo a que los precios sigan subiendo"

El mercado inmobiliario se ha catapultado en lo que va de año en Sevilla. En la primera mitad del 2025 se han concedido casi 3.000 hipotecas más que el año pasado. Para explicarlo, los expertos creen que una de las causas es el "miedo a que los precios sigan subiendo".

En el primer semestre de este 2025, se han firmado 243.257 hipotecas en toda España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento supone un salto de 25 por ciento en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2024.

En el caso sevillano, el portal de datos ha registrado 11.146 hipotecas aprobadas en estos primeros seis meses. Una cifra que supera a la del año pasado. En concreto, desde enero hasta junio de 2024, se dieron 8.277 hipotecas en dicha provincia.

Una de las razones principales de este incremento es la "bajada del tipo de interés", según cuenta Fran Prieto, presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla, a EL ESPAÑOL de Sevilla, ya que antes se había llegado a "cifras no vistas". Sin embargo, a esto hay que añadirle otro factor clave.

Y es que quienes quieren comprar una vivienda tienen miedo de que el panorama inmobiliario siga con la misma dinámica de hasta ahora: la oferta de inmuebles a la venta caiga y los precios suban.

"La tormenta perfecta"

Esto es lo que alienta a los posibles compradores a dar el paso de hacerse con una casa antes de que el valor de las mismas siga subiendo.

Estos dos puntos han conformado "la tormenta perfecta" para que, en lo que va de año, el mercado inmobiliario sevillano haya experimentado un incremento de más del 34 por ciento en comparación con los seis primeros meses de 2024. O lo que es lo mismo, se hayan concedido 2.869 hipotecas más.

Junio fue el periodo en el que más préstamos se concedieron. Concretamente, la cifra asciende a 2.046. En el otro lado de la balanza está mayo, mes en el únicamente se dieron 1.625. El quinto mes del año también fue el que menos hipotecas registró en 2024. En esta ocasión, la marca no superó las 1.209.

Fran Prieto destaca a este periódico un dato que también está teniendo mucho que ver en el aumento de la solicitud de hipotecas.

Preferencia por hipotecar

"Ahora hay más cultura inmobiliaria y de inversión. Hay compradores que, aún teniendo los fondos necesarios, prefieren hipotecar el inmueble a tipo fijo y no pagarlo de golpe", afirma.

Asimismo, el presidente de la agrupación de inmobiliarias hispalenses, subraya que "ahora la banca está más dispuesta a conceder este tipo de préstamos", por lo que "se ha facilitado" el aumento de dichas operaciones.

No obstante, cabe destacar que el valor de los préstamos hipotecarios ha disminuido de un año a otro. Mientras que en 2024, los bancos dejaron 1.945 millones de euros, esta vez la cifra es más 'humilde'.

Los sevillanos únicamente han recibido 1.528 millones de euros, aproximadamente, por parte de las entidades bancarias para hacerse con su nueva casa. Esta variación se traduce en un 21,48 por ciento menos.

Mayor capacidad de ahorro

Pero, ¿por qué los habitantes de la provincia reciben menos dinero para comprar una casa que el año pasado? La respuesta está en la "capacidad de ahorro", la cual "se ha incrementado".

En este sentido, Fran Prieto destaca el papel de la banca. Explica que, en el caso de una segunda residencia, las entidades suelen financiar entre el 60 y el 70 por ciento del valor del inmueble, mientras que para la primera vivienda lo habitual es que aporten alrededor del 80 por ciento.

Con todo, "la mayoría de las hipotecas firmadas en Sevilla en lo que va de año corresponden a primeras residencias".

No obstante, el experto subraya que "la bajada de los tipos de interés también está animando a muchos compradores con capacidad económica a dar el paso hacia una segunda vivienda".

Comprar dos casas para alquilar una

En cuanto al perfil del comprador, las parejas son quienes más dan el paso de hacerse con su nidito de amor.

Sin embargo, parece ser que la cultura financiera está calando en la sociedad. Ahora hay un comportamiento que destaca y que hace unos años no se veía -o al menos pasaba desapercibido-.

Por una parte, las inmobiliarias sevillanas cada vez reciben a más compradores que quieren hacerse con un inmueble de manera individual. En este sentido, hay parejas optan por comprar dos viviendas en lugar de uno: uno como vivienda y otro como inversión para alquilar.

De esta forma, el alquiler cubre parte de la hipoteca y el activo se paga prácticamente solo. Además, esta estrategia se convierte en un apoyo de cara a la jubilación, ya que supone un complemento a las futuras pensiones.