Muere una mujer en un choque entre dos vehículos en una autovía de Sevilla: hay otros dos heridos graves

Una mujer ha muerto y otras dos personas han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico registrado en la A-4 a la altura del término municipal de Carmona (Sevilla). Conducían en el sentido Córdoba.

Según informan desde Emergencias 112, los hechos se produjeron a primera hora de la mañana, sobre las 6:20.

En ese momento varios ciudadanos alertaron de un accidente de tráfico en el punto kilométrico 505,9 de la A-4. Había varios atrapados e incluso un vehículo estaba ardiendo.

Según apuntan fuentes de la Guardia Civil, hubo una salida de la vía que provocó la colisión entre dos turismos.

Los conductores de ambos vehículos se encuentran en estado grave y han sido trasladados al hospital. Por su parte, la mujer fallecida era la acompañante de uno de ellos.

El siniestro movilizó a efectivos de Bomberos que se encargaron de rescatar a los implicados. También se desplazó la Guardia Civil de Tráfico y el personal de mantenimiento de carreteras.

Igualmente, trabajaron en el accidente de tráfico personal de los servicios sanitarios 061 que asistieron a las víctimas y posteriormente confirmaron el fallecimiento de la mujer.