Prisión sin fianza para el hombre que incendió una cafetería por no tener mayonesa: hay "riesgo de fuga"

El hombre que prendió fuego a una cafetería del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca por no tener mayonesa ha pasado a prisión provisional comunicada y sin fianza. La jueza cree "necesaria" esta medida debido a la naturaleza de los hechos y al riesgo de fuga por la gravedad de las penas.

La magistrada considera que hay un "alto riesgo de reiteración delictiva" y destaca que los hechos han provocado "una gran alarma social". El dueño del bar afectado ha señalado que los daños rondan los "7.000 o 10.000 euros".

En el auto judicial, califica la medida cautelar de prisión provisional como "proporcional, adecuada e idónea a los fines propuestos". El investigado ha prestado declaración durante su comparecencia en sede judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando el detenido visitó la cafetería Las Postas, en la avenida de Cádiz, en el municipio de Los Palacios de Villafranca.

Después de pedirle a uno de los camareros mayonesa para acompañar su montadito, este le dijo que no disponían de salsas puesto que mayoritariamente servían desayunos y copas por la tarde.

"Actuó de forma normal"

Según ha informado el dueño del local, José Antonio Caballero, a Europa Press, el autor de los hechos "actuó de una forma normal". Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el hombre, después de haber salido, volvió al establecimiento con una botella de agua llena de gasolina.

El detenido le volvió a preguntar al camarero si tenían salsas y recibió la misma respuesta. Posteriormente, tal y como se puede apreciar en unas imágenes difundidas por el propio dueño de la cafetería, vertió el combustible sobre la barra del establecimiento y le prendió fuego. El detenido se provocó quemaduras en el brazo cuando incendió la barra.

"Imagínate el fuego que se formó. Había niños delante, personas pasando la tarde. Fue tremendo", ha señalado Caballero.

Daños de entre 7.000 y 10.000€

Asimismo, ha destacado que fue una de las camareras quien fue tras el detenido y avisó a quienes estaban en la calle de los hechos. Finalmente, dos jóvenes retuvieron al individuo hasta que llegó la policía.

Según el gerente del establecimiento, los daños rondan los 7.000 o 10.000 euros. No obstante, Caballero defiende que "es lo de menos" y que "al menos no ha habido heridos".

La cafetería Las Postas ya está abierta con normalidad gracias a la labor de los trabajadores, quienes, según el dueño del local, han entrado alrededor de dos horas antes de lo previsto para ayudar.