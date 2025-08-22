Arde la parcela que albergaba al emblemático Palenque de la Expo 92 en La Cartuja

Imagen de un camión de bomberos de la provincia de Sevilla. EP Sevilla

La parcela que albergaba al Palenque de la Exposición Universal de 1992, ubicada en la zona de La Cartuja, ha salido ardiendo este viernes.

Los bomberos del servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Sevilla se han desplazado hasta el lugar de los hechos para apagar las llamas.

El fuego ha arrasado con la mayor parte de la finca. Un espacio que tiene una superficie de más de 11.200 metros cuadrados.

La cantidad de maleza que había en el interior de la parcela podría haber facilitado que las llamas se propagasen con mayor rapidez.

Los edificios aledaños, en su mayoría sedes de empresas, no se han visto afectados. Sin embargo, el fuego sí ha originado una extensa columna de humo que los bomberos han tenido que apagar.

Fue derribado en 2007

Dicho espacio se encuentra en la avenida de Los Descubrimientos, en la zona de La Cartuja, y es una de las últimas fincas que queda sin edificar. Según afirma ABC de Sevilla, en ocasiones, es ocupado por personas sin hogar que lo frecuentan para dormir en él.

La parcela albergó durante la Exposición Universal de 1992 el Palenque de dicha cita. Se construyó con el objetivo de que tuviese una temporalidad efímera. En 2007, después de que se celebrase su última cita musical en 2006, la estructura fue derribada.