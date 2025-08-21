Muere una mujer y un hombre resulta herido tras saltar desde un segundo piso en llamas en un pueblo de Sevilla

Una mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido tras precipitarse desde un segundo piso que estaba en llamas. El varón se agarró al aparato del aire acondicionado al saltar. Los hechos ocurrieron este jueves en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, sobre las 11,30 horas de la mañana se registraron alrededor de una treintena de avisos por este suceso.

Otras dos personas también han resultado heridas pero no han necesitado ser trasladadas a ningún centro hospitalario, los sanitarios desplazados las atendieron en el lugar de los hechos.

El fuego se originó en una de las viviendas de la calle Arquitecto Aníbal González, en Alcalá de Guadaíra. Quienes estaban en la zona afirman que las dos personas habían intentado huir de las llamas saltando por las ventanas y estaban heridas.

Finalmente, los sanitarios desplazados confirmaron al 112 que la mujer había fallecido después de precipitarse desde la segunda planta del edificio.

Se agarró al aire acondicionado

En el caso del hombre, este consiguió agarrarse a un aparato del aire acondicionado, lo que podría haberle salvado la vida. El herido ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Según informa Europa Press, "el centro coordinador ha activado a los Bomberos de Diputación, a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha desplegado un hospital de campaña en la zona y ha enviado tres UVIS móviles".

Actualmente, los bomberos trabajan en el lugar de los hechos para conocer cuáles han sido las causas del incendio.