Un hombre prende fuego a una cafetería de Sevilla por no tener salsas para su montadito y se acaba quemando

Un hombre ha sido detenido en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca tras prender, supuestamente, fuego en una cafetería después de que uno de los camareros le dijera que no tenían ni ketchup ni mayonesa. Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles en el local Las Postas.

Según ha confirmado la Guardia Civil a este periódico, "fueron los propios camareros quienes apagaron el fuego", por lo que los bomberos no tuvieron que personarse en el lugar de los hechos.

El detenido acabó con heridas por quemadura en la mano izquierda por las que tuvo que ser atendido en el centro de salud Nuestra Señora de las Nieves.

Tras pedir alguna salsa para acompañar un bocadillo, uno de los trabajadores de la cafetería le dijo que únicamente servían desayunos y que los montaditos que servían venían preparados, por lo que no disponían de ninguna salsa.

Después de esta conversación, el detenido habría salido del establecimiento. Apenas cinco minutos después, volvió con una botella de agua llena de gasolina que había comprado en una gasolinera.

Los camareros apagaron las llamas

El hombre le habría vuelto a preguntar al personal de la cafetería si tenían salsas y, tras obtener la misma respuesta, roció la barra del bar con el combustible y le prendió fuego con un mechero.

Las llamas tomaron fuerza y fueron los camareros quienes tuvieron que apagarlas con ayuda de un extintor que había en el local. El fuego ha provocado daños en algunas de las máquinas del establecimiento y en la pintura del mismo.

El incidente provocó momentos de angustia. Cabe destacar que todos los clientes que se encontraban en ese momento en el interior salieron corriendo de la cafetería.

Después de una breve persecución, el autor del altercado fue detenido por los agentes de la Guardia Civil en una plaza cercana a Las Postas.

El hombre iría acompañado por su hijo y otro varón y "se espera que pase a disposición judicial el próximo viernes, cuando los agentes terminen las investigaciones pertinentes".

Ahora, el supuesto autor de los hechos se enfrenta a varios delitos, entre ellos el de daños. El detenido contaría con antecedentes, según ha adelantado ABC de Sevilla.