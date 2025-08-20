Los embalses de Sevilla al 73% de capacidad, más de 20 puntos por encima del nivel de 2024 pese al verano

La provincia de Sevilla afronta la segunda mitad del verano con un volumen de agua embalsada que, pese a las pérdidas recientes, se mantiene en 22 puntos por encima de los registrados hace un año.

Según los últimos datos disponibles, a 18 de agosto de 2025 los pantanos sevillanos almacenan 672 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 73,04 por ciento de su capacidad total.

La cifra es sensiblemente mejor que la del mismo periodo de 2024, cuando la provincia apenas alcanzaba el 50,65 por ciento de llenado, con 466 hectómetros cúbicos almacenados.

La diferencia interanual supera por tanto los 22 puntos porcentuales, un contraste que refleja el efecto positivo de las lluvias acumuladas durante el pasado invierno y primavera.

No obstante, la tendencia de las últimas semanas apunta a la baja. Desde que comenzó agosto, los embalses sevillanos han perdido casi un 5 por ciento de su capacidad, en buena medida por el impacto de las altas temperaturas sostenidas y la ausencia de precipitaciones propias de esta época del año.

La capacidad máxima de almacenamiento en la provincia es de 920 hectómetros cúbicos, un límite que se alcanzó de manera casi histórica el pasado mes de marzo.

En ese momento, los pantanos llegaron a rozar el 90 por ciento de llenado, tras un invierno de lluvias más generoso que en años anteriores, con un crecimiento superior al 45 por ciento respecto al inicio del año.

Principales embalses

Entre los principales embalses que garantizan el suministro de agua a la provincia de Sevilla se encuentra El Pintado, situado en el norte de la provincia. Es el que más volumen aporta.

Con una capacidad máxima de 215 hectómetros cúbicos, actualmente almacena 192 hectómetros, lo que equivale a un 89,3 por ciento de llenado.

En la última semana este pantano ha experimentado un retroceso significativo, perdiendo en torno a un 3 por ciento de su capacidad. Sin embargo, los datos son muy positivos si se comparan con la misma semana de 2024, cuando se encontraba al 34 por ciento de su capacidad.

En segundo lugar se encuentra Melonares, otro de los grandes pilares del abastecimiento de la provincia. Este embalse, que puede almacenar hasta 186 hectómetros cúbicos, cuenta en la actualidad con 159 hectómetros.

Dicho de otro modo, se encuentra al 85,5 por ciento de su capacidad total, una cifra que, aunque elevada en comparación con otros sistemas hídricos andaluces, también muestra una tendencia descendente propia de los meses de verano, aunque sutil.

Por su parte, el Huesna, con un volumen máximo de 135 hectómetros cúbicos, mantiene en la actualidad 103 hectómetros, situándose en torno al 76,3 por ciento. Su situación es menos holgada que la de Los Melonares o El Pintado, pero continúa siendo una pieza clave para garantizar el abastecimiento en varias comarcas sevillanas.

La tendencia en el Guadalquivir

Si se amplía la mirada al conjunto de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, que integra a Sevilla junto a otras provincias andaluzas, el escenario es peor. A 18 de agosto, el sistema embalsa 3.826 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 47,66 por ciento de su capacidad, fijada en 8.028 hectómetros cúbicos.

Los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica confirman una dinámica sostenida de pérdidas. Desde el 10 de mayo, las instalaciones que conforman la cuenca no han registrado ganancias de agua, acumulando 14 semanas consecutivas de descenso en los niveles.

A mediados de la primavera, el Guadalquivir alcanzó su mejor momento del año, rozando los 5.000 hectómetros cúbicos, pero desde entonces la reserva ha ido mermando hasta caer a los niveles actuales.

En el conjunto de Andalucía, los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se sitúan ligeramente por debajo del 48 por ciento de su capacidad.

A ellos hay que añadir los más de 2.000 hectómetros cúbicos recogidos en las cuencas dependientes de la Junta de Andalucía, lo que sitúa el total de la comunidad por debajo de los 6.000 hectómetros cúbicos almacenados.