Detenido en Dos Hermanas por amenazar de muerte a un sacristán y proferir insultos durante una misa

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, a un hombre acusado de interrumpir actos de culto, coaccionar a feligreses y amenazar de muerte al sacristán de una parroquia durante la celebración de una misa.

El arrestado, además, habría proferido insultos de carácter xenófobo en el interior del templo.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de junio, cuando el individuo comenzó a irrumpir de manera reiterada en la iglesia durante las celebraciones religiosas.

Según la investigación, su objetivo era intimidar a feligreses de avanzada edad para exigirles dinero. La presión ejercida era tal que algunas personas accedían a entregarle diversas cantidades con tal de que cesara en su actitud.

En una de esas ocasiones, el sacristán intentó mediar para que el hombre abandonara el templo. Fue entonces cuando el arrestado lo amenazó de muerte y lo insultó gravemente, lo que generó una situación de gran tensión entre los presentes.

Tras la denuncia presentada, la Policía Nacional abrió una investigación que permitió identificar al presunto autor de los hechos. Posteriormente, los agentes lograron su localización y detención en julio, y el individuo fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.