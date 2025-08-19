Hasta siete incendios en un solo día en un pueblo de Sevilla: detienen a un hombre por provocar varios de los fuegos

Un hombre provocó varios incendios a lo largo de este lunes en la localidad de Camas, una de las más cercanas a Sevilla capital. La Policía Nacional lo ha detenido y está a la espera de pasar a disposición judicial.

Fuentes policiales confirman únicamente el arresto de este varón al que se le relaciona con varios de los fuegos que se desataron en el municipio este lunes.

Ninguno de ellos pasó a mayores, aunque algunos se registraron en zonas de viviendas.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre este pirómano que presuntamente actuó durante la mañana y la tarde en varios focos del municipio.

Lo cierto es que, según informan desde Emergencias 112, a lo largo del lunes se recibieron hasta siete avisos por incendios en el término municipal del Camas, aunque no está confirmado que el detenido estuviese detrás de ellos.

En zonas pobladas

En todos ellos se pudo controlar la situación con la presencia de la Policía Local y de los Bomberos.

La primera de las llamadas llegó en torno a las 13:30 por un incendio de vegetación en el kilómetro 1 de la A-49, que está dentro de los terrenos de Camas.

El segundo de los avisos ya se registró en una zona poblada. Concretamente en la calle Costaleros en torno a los 14:05.

Dicho incendio era de pastos secos, al igual que el que se registró a las 14:40 en la Avenida Clara Campoamor de Camas. La distancia entre estos dos últimos puntos es de apenas dos minutos en coche.

A cinco minutos de esta última está la calle Poeta Muñoz San Román, donde a las 16:35 numerosas llamadas alertaron de otro incendio de pastos secos.

Más tarde, a las 17:55, se registró otro incendio en un descampado de la calle Manuel de Falla.

Columna de humo desde la A-49

Después de esa hora, hubo dos focos de incendios más en el término municipal de Camas. El 112 recibió avisos a las 20:00 por avistamiento de una columna de humo en la A-49 en su intersección con la N-630. Apuntaba de nuevo a que salieron pastos ardiendo.

La última de las alertas se registró a las 20:10 por rastrojos en llamas en el Camino de Guía justo al lado del yacimiento arqueológico.

En este último, además de a Policía Local y Bomberos, también se avisó a Policía Nacional. Es precisamente la que se encarga de la investigación y ha detenido a este hombre por provocar varios incendios en una misma jornada.

En cualquier caso, se desconoce hasta el momento si este varón fue el origen de todos esos incendios.

Cabe recordar, que según el Plan Infoca, la provincia de Sevilla, al igual que la mayoría de Andalucía se mantiene en alerta roja por el elevado peligro de sufrir incendios forestales.