Desmantelan en un pueblo de Sevilla un clan familiar que se dedicaba a vender cocaína en un parque infantil

Agentes de la Guardia Civil registran el domicilio empleado como guardería de droga en Villamanrique. E. E. Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres y dos mujeres en Villamanrique de la Condesa. Se dedicaban a vender drogas en un parque infantil de la localidad sevillana.

Según indican desde el Instituto Armado, era un punto de venta "muy activo" y sus movimientos habían generado mucha "alarma social" en el pueblo.

La investigación comenzó en el pasado mes de junio. La Guardia Civil de dicho pueblo detectó el aumento de la venta de drogas a través del menudeo.

A partir de ahí pusieron en marcha la operación Perruche. La mayoría estuvo centrada en el entorno de un parque infantil. Allí se estableció un dispositivo de vigilancia permanente.

Se tenía constancia por los avisos ciudadanos de que el clan incluso vendía los estupefacientes en el propio parque y delante de menores.

Fue así como identificaron a tres de los sospechosos. De esta manera pudieron localizar un domicilio que utilizaban como guardería. Es como se conoce al lugar donde se almacena la droga antes de su venta.

El seguimiento de sus actividades les permitió descubrir que todos los sospechosos formaban parte de la misma familia. Además, su estructura estaba "perfectamente jerarquizada".

Eran las mujeres quienes se encargaban de transportar las dosis desde dicho domicilio hasta el parque infantil, donde se vendían.

Con todos los datos recabados, se procedió a la entrada y el registro del inmueble que se empleaba como guardería y punto de venta.

Tenían armas y joyas

Se encontraron una amplia cantidad de dosis de cocaína preparadas para vender. También disponían de todas las herramientas necesarias para la elaboración, el pesaje y la distribución de los estupefacientes.

También se localizaron armas blancas de grandes dimensiones, joyas y hasta dispositivos electrónicos. De hecho, se analiza si tienen una procedencia ilícita que se relacione con los hechos delictivos.

La investigación acabó con la detención de las cinco personas que formaban el clan. Todas ellas fueron puestas a disposición judicial. Se les acusa de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Con todo ello, se consiguió desmantelar "en su totalidad" el clan familiar, cuyas actividades habían generado mucha alarma social en Villamanrique de la Condesa, especialmente por la venta de droga en un parque infantil y en presencia de menores.