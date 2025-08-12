Paz Padilla y su hija se ven obligadas a cerrar sus tiendas tras el incendio de Tarifa: "Ojalá se solucione pronto"

Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer Padilla, son unas enamoradas de Zahara de los Atunes. Las raíces familiares hacen que este municipio haya sido el lugar elegido para echar a andar su marca de ropa y complementos, Noniná.

Sin embargo, el devastador incendio forestal que arrasa la Sierra de La Plata, en Tarifa, desde el pasado lunes ha hecho que madre e hija se hayan visto obligadas a cerrar sus tiendas en la localidad por precaución.

"Ha empezado un incendio en la playa de los Alemanes, en Zahara, y por el levante se está propagando muy rápido", compartía Anna en sus redes sociales.

Además, también añadía que esperaba que todo el mundo estuviera bien y que la tienda de Noniná permanecería cerrada la tarde del lunes por el peligro que suponía el incendio.

Desde que las llamas comenzaran a mediodía, Zahara de los Atunes ha sido testigo de cientos de evacuaciones y desplazamientos. Estos últimos ocasionaron grandes retenciones en la carretera principal de Atlanterra.

700 evacuados pueden volver

Los veraneantes que disfrutaban de un agradable día de playa se vieron obligados a recoger las cosas y abandonar el arenal. Cientos de personas andaban en fila por la orilla con la nariz y boca cubiertas para protegerse del humo.

Más de 2.000 personas han sido evacuadas de la zona de alojamientos turísticos, urbanizaciones y viviendas próximas a las playas de Atlanterra y Los Alemanes.

La Dirección de Emergencias de la Junta de Andalucía ha permitido el regreso de parte de los desalojados este lunes por el incendio declarado este lunes en Tarifa y que estuvo cerca de arrasar algunas de las casas que hay en Atlanterra. En total, son unas 700 personas de los 2.000 evacuados.

En concreto, pueden volver a la zona los inquilinos de los hoteles Meliá, Atlántico y Varadero. También los vecinos de las urbanizaciones Costa Zahara 1, Costa Zahara 2, Jardines de Zahara, Atlanterra Playa, Mar de Plata, Almadraba Playa, Bahía de la Plata, Atlanterra Costa y Atlanterra Sol

En cambio, no podrán regresar, por el momento, los desalojados de algunas urbanizaciones de Atlanterra y playas de los Alemanes. Tampoco los clientes del hotel El Cortijo.

Las ráfagas de viento de levante de hasta 50 kilómetros por hora han hecho que las llamas se extendieran "a una velocidad tremenda", en palabras del consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde el monte en el que se inició hasta las cercanías de la costa.

Zahara de los Atunes se encuentra actualmente en uno de los momentos álgidos en cuanto a la ocupación hotelera. Y es que Atlanterra es una de las zonas más turísticas de la localidad.

El chef José Andrés es uno de los que disfrutaban de los días de descanso y playa en el momento en el que se originó el fuego. El cocinero comunicó a través de sus redes sociales que la Guardia Civil había comenzado a desalojar a la gente de las urbanizaciones y las casas aledañas a las llamas.

Una noche "dura"

Tal y como avanzó el consejero, la noche en Tarifa ha sido "dura y muy complicada". El fuego "corre y avanza de manera importante" por la superficie forestal, por lo que continúa siendo de "extraordinaria complejidad".

El Infoca ha desplegado un gran dispositivo, con hasta 14 medios aéreos, al que se han sumado efectivos de los parques de Bomberos de Chiclana, Benalup, Cádiz, Tarifa y Algeciras, así como agentes de Protección Civil y de las comandancias de la Guardia Civil de Cádiz y Tarifa.

El fuego se inició en una zona rocosa, en un punto próximo a la Cueva del Moro, pero debido al viento se extendió rápidamente y bajó desde el monte hacia la zona de las urbanizaciones.