Muere ahogado un hombre de 34 años en la piscina de la urbanización de un pueblo de Sevilla.

Imagen de archivo de un helicóptero del equipo de emergencias del 061 EP

Un hombre de 34 años falleció ahogado este lunes en la piscina de una urbanización de la localidad sevillana de Mairena del Alcor.

El suceso ocurrió en la tarde del 11 de agosto y, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no pudieron salvarle la vida.

Con esta muerte, ya son tres los fallecimientos por ahogamiento en piscinas de Andalucía en lo que va de mes.

El servicio de emergencias 112 recibió una llamada de socorro a las 18:15 horas, pidiendo asistencia urgente para un hombre al que habían sacado del agua en la urbanización El Torreón.

Inmediatamente, la sala coordinadora movilizó al Centro de Emergencias 061, que envió un helicóptero. También acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los sanitarios intentaron reanimar al hombre de 34 años, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Casos recientes en Andalucía

Este suceso se suma a otros dos casos recientes de ahogamiento en la región. En Alhaurín de la Torre, Málaga, una niña de tres años murió en la piscina de un chalé.

Por su parte, en Encinas Reales, Córdoba, un niño de la misma edad también perdió la vida la semana pasada en circunstancias similares.

Recomendaciones de la Junta para evitar ahogamientos

La Junta de Andalucía indica que "el ahogamiento es una de las principales causas de mortalidad infantil". Además, insisten en que los niños "deben aprender a nadar cuanto antes".

En cuanto a la forma de actuación en caso de ahogamiento, la Junta señala que "hay que llamar al teléfono de emergencias 112, comentar qué es lo que ha pasado y dónde ha pasado".

También explican que "se debe hacer un uso responsable del servicio de emergencias, llamando solo en casos de urgencia."

Según la Real Federación de Salvamento y Socorrismo, en julio murieron 13 personas ahogadas en Andalucía y 52 en lo que va de año.