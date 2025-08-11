La ola de calor se alarga y abrasa a Sevilla: este será el día en el que las temperaturas serán más altas "con aviso rojo"

La provincia de Sevilla vive este lunes 11 de agosto uno de los episodios más sofocantes del verano y la jornada más calurosa de esta segunda ola de calor que ha asolado la capital andaluza.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por temperaturas extremadamente elevadas en la Campiña sevillana, que se prolongará al menos hasta el miércoles. La entidad ha advertido que es posible alcanzar el "aviso rojo".

Las máximas superarán los 42 grados, con picos de hasta 43 grados en algunos puntos de la capital y su área metropolitana.

Desde las primeras horas de la mañana de esta jornada de lunes, el termómetro ya marcaba más de 30 grados, anticipando una jornada en la que el calor no dará tregua.

Según la previsión de la Aemet, este lunes las temperaturas alcanzarán su punto máximo entre las 16:00 y las 19:00 horas, con valores cercanos a los 43 grados y sensación térmica aún mayor debido a la ausencia de viento y la alta radiación solar.

El calor no se quedará aquí. La alerta naranja también estará activa el martes 12 y miércoles 13 de agosto, con máximas de 42 grados el martes y 41 grados el miércoles.

Esto confirma que la ola de calor en Sevilla se alarga, situando la ciudad entre las más afectadas de España junto a Córdoba, Jaén y otras zonas del valle del Guadalquivir.

El día más caluroso de la ola

Aunque las temperaturas serán extremas durante todo el episodio, las previsiones apuntan a que el lunes 11 de agosto será la jornada más calurosa, con registros que rozarán los 43 grados en la capital y superarán esta cifra en municipios como Écija, Carmona o Morón de la Frontera.

El pico de calor se concentrará en las horas centrales de la tarde, por lo que las autoridades insisten en evitar la exposición directa al sol y extremar las precauciones.

Noches tropicales

Otro factor que agrava esta ola de calor son las noches tropicales, en las que la temperatura mínima no baja de los 24-25 grados. Esta situación dificulta el descanso y provoca que la sensación de bochorno sea continua, sin apenas respiro durante la madrugada.

Sin embargo, el episodio de calor no es exclusivo de Sevilla. Según la Aemet, 16 comunidades autónomas están en aviso por altas temperaturas, con especial incidencia en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

En el conjunto del país, las zonas más afectadas se concentran en el interior y sur peninsular, donde los valores extremos podrían repetirse hasta el jueves.

Recomendaciones

La Consejería de Salud y Consumo y Protección Civil recuerdan que las altas temperaturas pueden tener efectos graves en la salud, especialmente en personas mayores, niños, embarazadas y enfermos crónicos.

Para prevenir golpes de calor y deshidratación, se aconseja, en primer lugar, beber agua de forma constante, incluso sin tener sed. También se recomienda evitar actividades físicas intensas durante las horas centrales del día.

Usar ropa ligera, transpirable y de colores claros es otro de los consejos que se repiten año tras año en la época estival, así como permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible y protegerse del sol con gorra, sombrero y crema solar de alta protección.