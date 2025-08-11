Incautan en Sevilla más de media tonelada de pescado caducado y de origen desconocido

Agentes de la Guardia Civil y de la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía han requisado más de 500 kilos de pescado y marisco en una pescadería de La Rinconada (Sevilla).

La operación se realizó el pasado 30 de julio y permitió localizar los productos sin la documentación que acreditara su procedencia y en condiciones que incumplían la normativa.

En total, se incautaron 580 kilos de distintas especies como calamar, langostino, chipirón, jibia, atún y merluza.

De todos ellos, 244 kilos fueron retirados por carecer de certificados que identificaran el producto y confirmaran su origen.

Los otros 336 kilos se encontraban en mal estado y con la fecha de caducidad vencida, según informa el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

Plan para garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera

La Junta de Andalucía y la Guardia Civil han explicado que esta actuación forma parte del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras, que busca garantizar que los productos del mar cumplan con la normativa.

La veterinaria de la zona ordenó el traslado de toda la mercancía a una empresa autorizada para su destrucción, al no considerarse apta para el consumo.

Desde la Junta señalan que la intervención "pone de manifiesto el compromiso por garantizar el cumplimiento de un sistema de trazabilidad de los productos pesqueros en toda la cadena de comercialización que avale su seguridad alimentaria mediante una información clara y detallada al consumidor".

Además, señalan también la importancia del control y vigilancia llevados a cabo por la Inspección Pesquera para preservar la seguridad alimentaria de los consumidores y combatir las actividades ilegales que comprometen la biodiversidad de nuestros mares y océanos.

Los delitos pueden ocasionar infracciones graves que conlleven sanciones conforme a la legislación vigente.