El SOS del sector de la climatización en Sevilla: “No hay personal pese a los sueldos de hasta 2.000 euros”

Los aires acondicionados se están convirtiendo en algo casi obligatorio en Sevilla durante los meses de verano. Y no es para menos. Las altas temperaturas hacen que sea casi imposible pasar el día sin una de estas máquinas en casa.

Sin embargo, Javier Jiménez, gerente de la empresa sevillana Climalcor, cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla que "hay un problema de formación" en el sector a pesar de que "los sueldos pueden llegar a los 2.000 euros" cuando se habla de un trabajador con mayor responsabilidad.

La falta de personal especializado supone una verdadera traba a la hora de cubrir la "campaña del verano". Así se le llama a los meses en los que hace más calor; desde mayo hasta mediados de septiembre.

En un momento en el que el sector del clima está en racha por la ola de calor que arrasa al país y las altas temperaturas que esta acarrea, trabajadores como Jiménez tienen complicado encontrar personal especializado y que puedan trabajar durante la temporada fuerte.

Y es que hasta hace un tiempo los grados en la Formación Profesional (FP) eran la segunda -o tercera- opción de muchos de los estudiantes.

Un problema "generalizado"

Las carreras universitarias han pegado un subidón y la mayoría de los jóvenes que acaba sus estudios en Bachillerato se plantea ingresar en la universidad antes que en los conocidos como módulos.

Esto hace que sectores como el de la carpintería, electricidad o climatización tengan que afrontar la falta de personal, por lo que se trata de un "problema generalizado".

La poca demanda de este tipo de trabajo es algo que contrasta con los sueldos que se llegan a pagar. "Un técnico puede ganar alrededor de 1.500 euros, aunque, si nos vamos a un cargo superior, los salarios fácilmente pueden alcanzar los 2.000".

"No todo el mundo tiene que ser abogado o médico. También tiene que haber gente que sepa montar muebles, cuidar las plantas y poner aires", defiende Javier Jiménez.

No obstante, el técnico celebra que "este año ha entrado un chico que había terminado sus estudios en la FP a hacer prácticas con nosotros, algo que no pasaba desde hace ya un tiempo".

Asimismo, el gerente de Climalcor cree que "dentro de unos años habrá más mano de obra porque cada vez son más los jóvenes que se decantan por los módulos de formación profesional".

"Alrededor de 20 máquinas a la semana"

Las altas temperaturas que caracterizan a Sevilla durante los meses estivales hace que la demanda de aires acondicionados suba. En concreto, Javier Jiménez sostiene que "en una semana la empresa puede instalar alrededor de 20 máquinas".

Esta cifra se convierte en "unas 300" cuando hablamos del total de los aires colocados durante la campaña de verano.

El tiempo que se tarda en colocar un aire acondicionado varía dependiendo del tipo de máquina que sea. Las más populares en Sevilla son las denominadas split. Estas tienen un mecanismo mucho más sencillo y fácil de montar, por lo que "se tarda un día".

En el otro lado de la balanza están las conocidas como máquinas de conducto. Este tipo de sistema es centralizado, lo que hace que su montaje requiera "al menos un día completo".

Aunque el gerente de la entidad sevillana prefiere no decir cuáles son las zonas de la capital en la que más alta está la demanda, sí afirma que "Los Remedios y Triana" son los barrios en los que se instala maquinaria más cara.

La cumbre de la ONU

El precio de la instalación varía dependiendo de la calidad y la potencia de la misma. En este sentido, Javier Jiménez recalca que "es mejor gastarse un poco más en una máquina que a la larga salga más barata porque gaste menos luz".

Asimismo, afirma que su empresa "únicamente instala aires que también comercialicen". La razón, según cuenta el técnico, es que "si la máquina es de mala calidad y se estropea, las culpas van para quienes las han montado".

Javier Jiménez lleva más de 30 años en el sector. Tres décadas que le han servido para empaparse de conocimientos y experiencia en el montaje de aires acondicionados.

Tanto es así que su empresa es la encargada de poner a punto el clima para colegios sevillanos como el CEIP Isabel Esquivel y el CEIP Isabel Rodriguez Navarro.

Los mecanismos de ambos centros deben estar listos antes de que llegue el mes de septiembre y los alumnos vuelvan a inundar las salas.

Pero no solo las casas y los colegios de los sevillanos están en su lista de trabajos. También lo está la cumbre de la ONU.

El equipo de Javier Jiménez fue uno de los encargados de hacerse cargo de las instalaciones de aire acondicionado que el pasado mes de junio combatieron las temperaturas de Sevilla durante dicha asamblea.