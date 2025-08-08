Disparan en la cabeza a un joven en un tiroteo en un pueblo de Sevilla, que deja otros dos heridos más

Un tiroteo en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan se ha saldado con tres heridos, uno de ellos grave al recibir un impacto de bala en la cabeza. Hay una persona detenida por el suceso.

Los hechos se producían sobre las 00:00 de la madrugada, cuando los servicios de Emergencias 112 recibieron el aviso sobre el tiroteo en la Avenida Jesús Nazareno de la citada localidad, en los alrededores de una hamburguesería.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, que confirmaron los hechos.

Se encontraron a una persona joven con un impacto de proyectil en la cabeza. A su alrededor, estaban otros dos familiares heridos, también por disparo con arma de fuego.

La principal víctima fue trasladada al Hospital Virgen del Rocío y se encuentra en estado grave. Los otros dos fueron evacuados al Virgen de Valme y al Virgen Macarena.

Según informaba Diario de Sevilla, el responsable de los disparos se dio a la fuga, pero fue detenido en torno a las cinco de la mañana, según ha confirmado la Guardia Civil.

Ahora mismo, la investigación, que lleva a cabo el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, está abierta y no se descarta que haya nuevas detenciones.

Por el momento, se le está tomando la declaración a los testigos de los hechos, con el objeto de esclarecer el motivo que desencadenó el tiroteo y determinar nuevas responsabilidades.

Enfrentamiento entre familias

Según ha informado José Solano, alcalde de Las Cabezas de San Juan, fue un enfrentamiento entre familias. Una de ellas era de la misma localidad. La otra reside en un municipio cercano.

El primer edil ha detallado que en primer lugar se produjo una primera pelea en torno a la hamburguesería. Quedó disuelta en pocos minutos, pero unos minutos después regresó uno de los implicados para abrir fuego contra la familia.

Por su parte, Solano ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los vecinos del municipio, pero ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla la llegada de refuerzos de la Guardia Civil, "que ya se está viendo", dado que la investigación está abierta.