Así se ha controlado el virus del Nilo en Sevilla hasta los cero casos: desde murciélagos hasta una fumigación masiva

"A fecha de hoy, la circulación del virus del Nilo es cero" en la provincia de Sevilla. En estos términos rotundos se expresaba el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, durante la pasada jornada del miércoles.

Diputación de Sevilla celebra estos datos dado que el año pasado, a estas alturas del año, ya había registrados varios casos. "Queremos evitar lo que ocurrió entonces, con once fallecidos", hacía hincapié Domínguez.

Y es que el diputado recalcaba que, aunque no haya casos detectados en la actualidad, "eso no significa que no puedan aparecer". El objetivo, por tanto, ha sido en todo momento adelantarse.

La fiebre del Nilo Occidental lleva desde 2020 causando mella en la población. El mencionado año supuso un antes y un después en la transmisión de la enfermedad ya que, aunque se había registrado circulación de forma previa, no había llegado a afectar a humanos ni a causar muertes. Aquel año fallecieron 4 personas.

Aquel primer gran brote se saldó con la vida de cuatro personas en la provincia, lo que hizo saltar todas las alarmas a las autoridades sanitarias, que se apresuraron a tomar unas medidas que, en un principio, funcionaron, ya que en 2021 solo se registró una defunción. Ninguna en 2022 y 2023.

Sin embargo, después de lo que pareció una tregua, la enfermedad golpeó con fuerza a la provincia en 2024, que cerró su ejercicio con un total de once fallecidos.

Por ese motivo, las labores de prevención se intensificaron de cara al 2025, y es que uno de cada tres municipios de Sevilla partieron este ejercicio con nivel de riesgo alto de contagio de virus del Nilo.

De esta forma, una de las diferencias más significativas respecto al 2024 ha sido que, como en toda Andalucía, no ha habido ninguna localidad en Sevilla sin estrategia de prevención frente a esta enfermedad. Así, la Junta de Andalucía ha estipulado tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto.

Los municipios con riesgo alto, es decir, la Comarca de Especial Seguimiento, incluye a Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Almensilla, Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor, La Puebla del Río y Coria del Río. En total, unos 478.000 habitantes.

Actuaciones de Diputación

Las actuaciones de Diputación se han centrado en dos fases. La primera ha perseguido el control larvario y ha sido desarrollada por la empresa pública Tragsatec junto con otras dos compañías.

Se ha intervenido en 572 puntos del territorio donde los estudios del CSIC habían detectado presencia potencial de las cuatro especies de mosquitos vectores del virus.

La segunda etapa, con la llegada del calor, se ha centrado tanto en la fumigación masiva como en el uso métodos sostenibles de control biológico. Entre ellos, soltar aves insectívoros -murciélagos y pájaros- y, por tanto, depredadores naturales de los mosquitos portadores de la enfermedad.

Con esta combinación de medidas químicas y naturales, la Diputación ha buscado minimizar el impacto de esta enfermedad sobre la población sin comprometer el equilibrio ecológico de las zonas afectadas.

Actuaciones de la Junta

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo ha reforzado el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025.

Entre sus principales novedades han figurado la búsqueda activa de casos leves en las comarcas de especial seguimiento, así como la movilización de todos los actores de promoción de la salud (enfermeras de familia, referentes escolares y comunitarias, farmacias y la red RELAS).

También han creado un segundo laboratorio de referencia en el Hospital Virgen del Rocío, que se ha sumado al del Hospital Virgen de las Nieves para mejorar la capacidad y rapidez diagnóstica.

Nueva aplicación móvil

Diputación de Sevilla también ha lanzado una aplicación móvil con la que aportar "información real en tiempo real" al ciudadano sobre la circulación del mosquito del virus del Nilo, según ha informado el diputado Gonzalo Domínguez.

Con esta iniciativa, pretenden "parar los bulos" ofreciendo una vía de comunicación actualizada a los casi 500.000 vecinos de los 15 municipios afectados en la provincia de Sevilla por la transmisión de esta enfermedad.

La herramienta permite comprobar si hay circulación del virus, qué tratamientos se están efectuando, si existe alguna incidencia "tanto de larvas como de mosquitos adultos" o qué zonas se encuentran en tratamiento, entre otras informaciones.

Formación agentes SP FNO EASP 01

Formación profesional

Finalmente, la Consejería de Salud y Consumo ha formado a más de 450 profesionales en vigilancia y control del mosquito transmisor de la fiebre del Nilo Occidental (FNO).

La iniciativa, desarrollada en junio con la colaboración de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha incluido sesiones presenciales en Huelva, Antequera y Granada, además de una modalidad virtual, con el objetivo de mejorar la prevención en entornos urbanos y rurales.

El programa forma parte del Plan Integral de Vigilancia y Control de Vectores en Andalucía y ha contado con expertos del CSIC, la Diputación de Huelva y otros organismos especializados.

Las sesiones han abordado la biología del mosquito, su hábitat y las medidas de control según el nivel de riesgo de cada municipio.

Según apuntan desde Salud, los agentes formados son clave en la interlocución con ayuntamientos, la supervisión de servicios biocidas y la comunicación de riesgos a la población.