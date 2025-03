El secreto definitivo para ahorrar en la cesta de la compra lo tiene esta sevillana: "ChatGPT es mi mano derecha"

"Chat GPT es mi mano derecha", confiesa Carmen María Granados. Esta sevillana, que reside en Alcalá de Guadaíra, se está haciendo viral en la red social TikTok compartiendo trucos para ahorrar en la cesta de la compra.

"Fui ama de casa forzada durante un tiempo y tuve que ingeniármelas para ahorrar sí o sí", motivo por el que Carmen Mari, como consta en su perfil de Tiktok, se ha dedicado a subir vídeos en los que explica las maneras más ingeniosas de comer variado sin perder, para ello, todo el dinero del mes.

En su muro de Tiktok pueden encontrarse numerosos vídeos de unboxing (el acto de desempaquetar o abrir un producto nuevo frente a una cámara) de productos comprados en diversos supermercados, tanto de forma libre como a través de la aplicación To Good To Go.

Esta plataforma que permite al usuario adquirir packs de alimentos a un precio muy asequible pero sin posibilidad de elegirlos. Son aquellos productos que el supermercado no vende en el día, pero que están en buen estado.

"Cuango yo empecé con los vídeos de los productos adquiridos a través de To Good To Go, la gente no conocía en qué consistía", explica la sevillana, que reconoce que ahorra mucho dinero con esta práctica.

Según añade, no solo tuvo que explicar el mecanismo a los usuarios que querían adquirir comida a través de la aplicación, sino también a los establecimientos comerciales, que son imprescindibles para el funcionamiento de la aplicación.

To Good To Go

"El problema del uso de To Good To Go es que no puedes ser delicada con la comida ni tener intolerancias", sopesa la sevillana. La forma de funcionamiento de esta aplicación es la siguiente: al final del día, los establecimientos comerciales tienen comida que, de esperar una jornada más, habría que tirarla a la basura.

De esta forma, esa comida que no han vendido durante el día la empaquetan en "packs sorpresas" y las venden a través de la aplicación por un precio que suele rondar los 2 o 5 euros. Depende del establecimiento y del producto, pero "es una forma de salvar comida", razona.

Esta influencer del ahorro doméstico ha usado dicha aplicación tanto para alimentos de supermercados, como Alcampo o Carrefour, como para locales de comida para llevar, como Canel Rools, Santo Tomás, Popeyes, Domino's o Ginos, entre otros. "Es una lotería, pero sale rentable".

Reconoce que lo que más le gusta es "la comida preparada de los bares", porque "soluciona muchísimo a un precio muy asequible". Los productos que se compran a través de la aplicación tienen vida útil de 2 o 3 días, por lo que puede solucionar incluso "el almuerzo o la merienda del día siguiente".

ChatGPT

Sin embargo, el secreto de Carmen Mari para ahorrar no reside solo en la aplicación de comida sorpresa para llevar, sino que también tiene como fiel aliado a la IA.

"El truco está en mirar qué tengo en casa y, a raíz de ahí, hacer el menú, y no al revés", revela. "En función de lo que tenga a mano y del tiempo del que disponga, se lo digo a ChatGPT, y él me da un menú para toda la semana. Es muy ingenioso".

"Yo le detallo toda la situación a la IA para que me entienda. Por ejemplo, si tengo que cocinarle algo a mi hijo, le digo: Dime qué le puedo hacer a un niño de 13 años con tres manzanas si solo tengo 20 minutos para cocinar, y ChatGPT me lo da", reconoce entre risas.

Dónde comprar

Otro de los trucos de la sevillana es diversificar la compra. "Aunque a la gente no le gusta Mercadona, a mí me resulta muy cómodo un supermercado que lo tiene todo, de la A a la Z", reconoce.

"Sí, es caro, pero ahora mismo todo está caro, por eso hay que saber dónde comprar qué", aclara, y añade que, por ejemplo, una muy buena opción es "ir a última hora a Mercadona para comprar carne y pescado", ya que éstos suelen tener "la etiqueta del 50 por ciento de descuento, pues no pueden volver a venderse el día siguiente".

Para adquirir productos de limpieza e imperecederos "la mejor opción es Makro", asegura. "A mí, por ejemplo, el arroz me dura muchísimo, y gracias a comprar grandes cantidades de este producto en Makro, puedo dejarme al año en arroz, sin exagerar, menos de 20 euros".

Por otro lado, para comprar frutas y verduras, Carmen Mari recomienda, sin dudarlo, To Good To Go. "No se puede ser delicado, es decir, no compres en una frutería por esta aplicación si solo te gustan las naranjas, porque puede que en la bolsa vengan kiwis, alcachofas y chirimoyas, pero se ahorra muchísimo si a una no le importa qué fruta comer".

Lo mismo sucede con las verduras. "Quizá los tomates que vengan no sean para usarlos en una ensalada, pero metiendo en ChatGPT las verduras que vienen en la bolsa sorpresa de To Good To Go, te da una receta para hacer un guiso espectacular". "Así siempre se aprovecha todo", ratifica.