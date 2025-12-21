Un año termina

Llegamos a los últimos días del año y no nos explicamos cómo hace tanto frío, cómo podemos sentir estas mañanas heladas cuando salimos al amanecer o en plena noche ¡Porque no recordamos que otros años también!

¡De pronto ha venido el frío! Al igual que nos ocurre en verano cuando no nos explicamos ese intenso sol de mediodía y apenas podemos transitar por las calles bajo la canícula. Pero es un año más en el que observamos como finaliza y quizás pensemos que ha pasado muy rápido o puede ser que percibamos lo contrario.

Han ocurrido muchas cosas, han sido muchos días en los que hemos tenido todo tipo de vivencias y sensaciones en lo personal, laboral, familiar, en la salud, en todo tipo de experiencias, en las alegrías y en las penas, en los buenos y en los malos momentos.

Pero seguro que estos días de Navidad nos van a servir para reflexionar y hacer un balance de cómo ha sido este año 2025 en el que hemos sido nosotros, mejores o peores pero somos nosotros mismos. Aquellos que teníamos diez años y ahora tenemos algunos más, pero seguimos siendo los mismos y vemos cómo pasa un año más con nuestras rutinas, costumbres y hábitos, para que nos quedemos con lo mejor de este año y sus trescientos sesenta y cinco días, que con su mañanas, tardes y noches hemos podido disfrutar y vivir la vida a nuestra manera.

Porque lo importante es tener esta oportunidad de vivir la vida. Por eso, ya en los últimos días que nos quedan, intentemos pensar en todo lo bueno que hay a nuestro alrededor y, desde luego, hacer una lista de todas las buenas experiencias que hemos tenido, lo que hemos aprendido y en hacer también el bien a los demás, a los nuestros, a los que están más cerca de nosotros.

Vamos a intentar tomarnos unos días de descanso, mejorar en lo que podamos y además, yo voy a compartir desde aquí que me voy a ir una semana a la costa portuguesa, porque aunque mi bufete no cierra en estas fiestas y siempre estamos de guardia, yo sí voy a evadirme salvo causa de fuerza mayor. Voy a alejarme del lugar donde paso más tiempo, Sevilla, para irme a la costa del Algarve y pasar allí unos días de relax, cerca del mar, donde adelanto que me bañaré a pesar de las bajas temperaturas, porque una buena inmersión en un mar salado siempre viene bien después de una buena carrera matutina a primera hora, respirando la brisa, el olor a mar.

Pasaré estos últimos días y horas leyendo, escribiendo, filmando videos para transmitir mis experiencias y reflexiones, para comunicar a quien desee seguir mis pensamientos sobre derecho, justicia, economía, política, filosofía, literatura y otras áreas. Al igual que hago desde esta columna desde la que escribo “en defensa propia” hace ya casi dos años y unos cien artículos.

Caminaré y correré por la costa, para mantener el mens sana incorpore sano, meditaré y pensaré que cada día y cada ocasión puede ser mejor, haciendo lo que nos gusta, estando con los nuestros y con quien nos encontramos cómodos.

Este será un buen año, mejor que los anteriores: aprovechemos todas las oportunidades, atrevámonos a dar un paso adelante, arriesguémonos un poco más, hagamos algo nuevo, vivamos más.

¡Buenas Navidades y Buen Fin de Año a todos!