Lo de estos días en España es como lo que ocurre en un partido de tenis. Sobre la grada, junto a la pista, durante un juego que dura demasiado tiempo, miles de cabezas giran sin pausa a la izquierda y a la derecha… como mochuelos. Sánchez vs Feijóo, Ribera vs Mazón, Broncano vs Motos, periodistas vs periodistas, Aldama vs... Aquí no hay ‘net’ ni nada que nos permita parar y mirar al frente para reflexionar un poco ¡Ay madre!

Por fin un ‘drive’. Al norte, a la derecha, está Valencia. Santiago Posteguillo nos ha dejado a todos el corazón helado con su relato sobre lo que le tocó vivir en la DANA. “Allí no había nadie”, repite en varias ocasiones ante un silencio atronador. “La vida es una tragedia para los que sienten, y una comedia para los que piensan” (Jean de la Bruyere). Toda persona honesta debería ver el vídeo del testimonio del escritor que llena las redes sociales estos días para hacerse una idea de lo que allí realmente ocurrió. Desgraciadamente no es ficción…

Izquierda, derecha; encendido, apagado. Como las luces de Navidad. Este año durante el día parecen encendidas, aunque permanezcan apagadas. Brillibrilli. Dale al botoncito. En esta edición las luces LED se alumbrarán unos días antes, el último día de noviembre, para que no coincida con los traslados de los pasos. Ni con la Magna. Enciende el cirio. Quien se fue a Sevilla perdió su silla. Quien pasó de silla se fue a la playa… Hay vida más allá del 8 de diciembre. “Ya da igual si sale el Domingo de Ramos o no a causa de la lluvia, porque igual realiza una salida extraordinaria durante el año”, comentaban el otro día en el tranvía. En diciembre tan solo habrá un fin de semana sin pasos. La Cuaresma en Sevilla ya no empieza el Miércoles de Ceniza. No puede comenzar aquello que nunca termina. Apaga la vela. Como en los relatos…

‘Relato médico de la Pasión según Sevilla’ se ha presentado estos días en el salón de actos ‘Ramón y Cajal’ de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Un libro coral publicado por la editorial Sevilla Press -dirigida por el periodista Miguel Gallardo-, escrita por ocho médicos cofrades que recoge a través de sus 186 páginas los aspectos médicos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. “Esta obra es el fruto de una profunda reflexión y colaboración entre cofrades profesionales de la medicina, inspirado en el célebre y clásico texto del Dr. Hermosilla Molina ‘La Pasión vista por un médico’. Una perspectiva renovada y enriquecida de la Pasión de Cristo desde un enfoque médico artístico”, según su autor y coordinador, Fernando de la Portilla.

La Semana Santa ha enmudecido. José Luis Garrido Bustamante, su banda sonora durante muchos años, “agarrado a su mano” se asomó esta semana al cielo. “Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, cada uno pueda encontrar la suya” (Antoine de Saint-Exupéry). Al final, bien. Hay encuentros que duran toda una vida. Fue en el estadio de la Cartuja de Sevilla hace ahora veinte años (3 de diciembre de 2004), cuando en el segundo partido de la final de la Copa Davis derrotó al por entonces número uno mundial, Andy Roddick. Esta semana, también sobre una pista andaluza, Rafa Nadal nos venció a todos al poner el broche final a una increíble carrera. Match point. Dicen adiós grandes deportistas. En diciembre lo hará Navas. Hoy toca despedir estas líneas de noviembre. El invierno se acerca…