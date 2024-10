El segundo canal de RTVE emite la noche de los lunes un programa dedicado a los clásicos del cine. El lunes pasado emitieron ‘Matrimonio a la italiana’, la película dirigida por Vittorio de De Sica que fue estrenada un lustro antes de que los astronautas dejaran su huella sobre la superficie del satélite terrestre.

Sophia Loren y Marcello Mastroianni también pisaron la luna en 1964, con el triunfo en los Premios David di Donatello (1965) -Mejor actriz, actor, director y producción-, Globo de Oro a la Mejor película de habla no inglesa el mismo año, así como dos nominaciones a los Oscar (1965 y 1966). Era la segunda de las tres películas que el director rodó con la pareja de estrellas protagonistas.

Siviglia non è Napoli. Aunque las bodas por aquí, como las de la cinta italiana, también son -aunque no siempre acaban- como en los cuentos: Carlos V e Isabel de Portugal (1526), Isabel Pantoja y Paquirri (1983), Elena de Borbón y Jaime de Marichalar (1995), o más reciente la de Sergio Ramos y Pilar Rubio (2019) ¡Ay Madre!

Secuelas de los años de cierre en el periódico. Ahora, al llegar a casa a una hora ‘normal’ puede que no consiga conciliar el sueño y tenga que desconectar con películas o realities para poder dormir, como cuando regresaba a las dos de la mañana. Después de 19 ediciones, Gran Hermano ya no mola.

La doctora Lee me hace gracia, aunque no soporto más de cinco segundos el reventamiento de granos en plano macro. Mucho café habré tenido que tomar para seguir viendo 'Los pies me están matando' y no acabar como los de '1.000 maneras de morir'. En los últimos tiempos me hacen feliz los 'Crímenes imperfectos' o los 'Asesinatos en fiestas' ¡Qué miedo! ¡Apaga la luz!

Mi realidad amanece con el adiós definitivo al coche, la desaparición en pocas horas de la jacaranda (supongo estaría enferma) que regalaba su sombra a la plaza de la Concordia y el desmontaje de la piscina antes de que el tiempo impida su rápido secado ¡Qué calor! Los parkings de las localidades playeras se han vuelto a bañar de autocaravanas -privilegio de pre y jubilados- en esta época del año: la vida en un 'Gran Hermano' con ruedas. Felices los cuatro. "Nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas" (Elbert Hubbard) ¡Enciende la luz!

'Alegría: Bajo una nueva luz' lleva por título el espectáculo que Cirque du Soleil presenta en Sevilla hasta el próximo 28 de octubre. "La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro" (Benjamin Franklin). Más de 50 artistas -mitad atleta, mitad bailarines- se descoyuntan como superhéroes galácticos mientras suena música celestial para ofrecer desde el Charco de la Pava (nombre poco glamuroso heredado de la venta que por allí se ubicaba) un espectáculo más brillante que el metal dorado capaz de hacer olvidar por unas horas los 200 misiles lanzados por Irán.

Prefiero los castillos de fuegos artificiales, como los de algunas bodas. Fueron muchos los invitados que acudieron a la de Eloy y Mari Carmen, protagonistas del programa emitido por Canal Sur ('Sí, quiero') que presenta Pilar Rubio.

"¿Por qué nos alegramos en las bodas y lloramos en los funerales? Porque no somos la persona involucrada" se autorrespondió Mark Twain (Período pre influencers). Spaghetti western. Las bodas en El Palmar de Troya no dejan de ser como las de Roma. Ambas ciudades tienen un Papa, aunque la realidad sea como en 'El bueno, el feo y el malo'. Al final, bien. "Eso era una película italiana, romana y de todas las clases que hubiera una película", afirmaba la protagonista del enlace palmareño al verse vitoreada por sus vecinos mientras caminaba por las calles del pueblo camino del altar ¡Sean felices y coman perdices! El invierno se acerca…