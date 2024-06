En mi primer almuerzo en el Rotary Club en 2017 ya sabía lo que significaba Rotary: es un club de servicio y su cometido principal son las actividades benéficas y altruistas. Su fundador, el abogado Paul Harris, definió hace poco más de un siglo cuáles eran sus tres objetivos principales: trazar lazos de amistad, establecer relaciones de negocio y ayudar a los demás.

Siempre me había llamado la atención ver la rueda rotaria en la entrada de algunos hoteles o anclada en el suelo en enclaves importantes de las grandes ciudades. Pero cuando vi hace años en los periódicos de mi ciudad quiénes pertenecían al club y algunas de las importantes actividades que desarrollaban, pensé en que yo algún día debería pertenecer a esta insigne asociación.

Desde hace siete años, he podido comprobar como socio y presidente del club en dos mandatos cómo los profesionales y empresarios que pertenecen al Rotary Club Sevilla Corporate dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás. Las áreas principales de Rotary Internacional son la educación, la salud, la paz, la ayuda a las comunidades y el fomento de la economía.

En Sevilla hay siete clubes rotarios: RC Sevilla, RC Sevilla Corporate, RC Giralda, RC Sevilla Internacional, RC Sevilla Cartuja, RC Sevilla Executive y RC Sevilla Renacimiento. Desde 1927, Rotary ha desarrollado importantes labores sociales y benéficas en nuestra ciudad.

Este año vamos a celebrar nuestra tercera Cena de Gala el próximo viernes 20 en la que se entregará el premio Paul Harris a la Excelencia Empresarial a Francisco Herrero León, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla y nuestras previsiones son reunir a más de 400 invitados que colaborarán para ayudar a la Asociación Maruja Vilches con el Polígono Sur.

Francisco Herrero tiene más que merecido el premio que se le va a otorgar pues se ha dedicado en cuerpo y alma en las últimas décadas a ayudar a todos los empresarios de la provincia y al desarrollo de la economía local, siendo la de Sevilla una de las cámaras de comercio más importantes de España y el mundo.

Maruja Vilches, profesora y la única Hermana Mayor de una Hermandad en Sevilla, Los Javieres, es una benefactora incansable que dedica todo su tiempo a labores que repercuten en la mejora económica y la felicidad de miles de personas.

Cuando ingresé en Rotary Club y le iba contando a la gente que era rotario lo primero que me preguntaban era si nosotros éramos masones. Independientemente de la libertad que tiene cada persona para decidir si entra en una asociación o no, debo aclarar que los rotarios no somos una logia masónica ni dependemos en forma alguna de dicha institución. Y lo aclaro aún sabiendo que algunos seguirán con la duda.

Pero sí debo decir que cuando he viajado y he asistido a reuniones y actos de otros clubes rotarios en España o en el extranjero, siempre he observado la gran valía humana de sus miembros, las importantes actividades que realizan y cómo el entusiasmo y el optimismo son la regla general. Admiro a los que dedican tanto tiempo y comparten sus conocimientos y su experiencia de vida con los demás para hacer un mundo mejor.

Dos grandes rotarios, el ingeniero sevillano Dimas Rizzo y el empresario malagueño Juan José Frías, serán nuestros próximos gobernadores. Dimas asumirá su cargo el próximo mes de julio y Juan José dentro de dos años. He disfrutado de su compañía y su conversación en muchas ocasiones y he visto en ellos dos hombres comprometidos y dispuestos a que Rotary Internacional siga siendo una de las organizaciones más importantes del mundo y se sigan integrando personas dispuestas a contribuir a los más altos objetivos.

La cena de Gala se celebra este año gracias al empeño de nuestro presidente el empresario Francisco Díaz Cadenas, quien aporta sus dotes de gran emprendedor a nuestro club y quien entregará su collar en julio a mi compañero el abogado Rafael Jiménez Díaz, que este año como macero no ha perdido un detalle en cada acto y principalmente respecto a la primera de nuestras actividades este año: la III Cena de Gala que tendrá lugar el próximo jueves 20 de junio en el Restaurante El 29 (antiguo Restaurante La Raza) en el Parque de María Luisa, Sevilla.

Pagar 80 euros por la cena servirá para ayudar a muchas personas necesitadas y a muchos proyectos de Maruja Vilches en Sevilla, además de pasar una gran noche en compañía de importantes personalidades de la ciudad y su primera autoridad el Alcalde José Luis Sanz. (Contacto: rotarysevillacorporate@gmail.com)