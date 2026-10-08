CSIF lleva a los tribunales a la Universidad de Sevilla por la gestión económica del anterior equipo de gobierno

Las cuentas de la Universidad de Sevilla (US) llegarán a la Fiscalía.

El sindicato CSIF ha presentado una denuncia ante dicho organismo judicial para que este abra una investigación sobre la gestión económica que hizo el antiguo equipo de gobierno de la Hispalense. Este estaba liderado por Miguel Ángel Castro y a él también pertenecía la actual rectora, Carmen Vargas.

El detonante de esta decisión, según ha indicado la responsable autonómica de Universidades de CSIF, Beatriz Hortigón, ha sido las "noticias alarmantes" sobre el déficit de la institución que se empezaron a publicar tras la toma de posesión de Vargas en diciembre de 2025.

Para Hortigón, el desequilibrio de la US "se está haciendo palpable en el impago, desde enero, de determinados complementos a toda la plantilla, con el profesorado como el colectivo más perjudicado".

Actualmente, cuando ha pasado casi un año de las elecciones a rector que terminaron con Carmen Vargas como máxima responsable de la US, ni la rectora ni la nueva gerente, Rocío Román, "han conseguido justificar adónde han ido a parar los fondos de la Universidad de Sevilla.

Además, denuncia la responsable de CSIF, el equipo de gobierno de la US tampoco ha podido "presentar, a la parte social, un calendario de pago para la deuda existente con sus trabajadores, deuda que se acrecienta a medida que pasan los meses".

Por todo ello, CSIF ha decidido solicitar esta investigación judicial, "para aclarar, de una vez por todas, qué ha ocurrido y para que se depuren responsabilidades, incluso penales, si la Fiscalía encontrase indicios de delito".