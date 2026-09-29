La US eliminará destinos Erasmus en Asia, Latinoamérica y África tras el asesinato de Claudia Tacoronte

La Universidad de Sevilla (US) eliminará destinos Erasmus de Latinoamérica, Asia y África tras el asesinato de Claudia Tacoronte, la joven canaria a la que asesinaron en el estado de Morelos, en México, a comienzos de septiembre.

Según ha indicado la rectora de la universidad hispalense, Carmen Vargas, esto no quiere decir que disminuyan las plazas. La intención de la institución es aumentar la oferta en otros lugares con menos peligrosidad puesto que "la comunidad universitaria más segura es la europea".

"Nuestro propósito es eliminar esos destinos de la oferta académica de movilidad en la próxima convocatoria, que se va a abrir en noviembre, a la que vez que revisar los protocolos de actuación. Tenemos que tener muchísima comunicación con las universidades receptoras", ha indicado la máxima responsable de la US en una entrevista concedida a la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, Vargas ha asegurado que se está llevando a cabo una revisión "muy exhaustiva de todos los destinos". Para ello, los trabajadores de la Hispalense están teniendo en cuenta los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las universidades públicas andaluzas tienen a 171 estudiantes en México con programas de movilidad internacional para cursar en 2026/2027 parte de sus estudios en el extranjero.

En el caso de la institución sevillana, esta encabeza el ranking con 100 alumnos ubicados en 26 centros universitarios del país latinoamericano, seguida de la Universidad de Granada, que tiene 27 alumnos.

La rectora de la US recuerda, igualmente, que se está coordinando en el ámbito andaluz y desde la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación una revisión de los protocolos para "incrementar la seguridad de los estudiantes".