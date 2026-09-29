Foto de familia en el acto de inauguración del curso 2026/2027. CEU Fernando III

La CEU Fernando III acelera su expansión en Sevilla con casi 2.000 alumnos y nuevas carreras en su tercer curso

La Universidad CEU Fernando III ha inaugurado este martes el curso académico 2026-2027, el tercero desde su puesta en marcha, con casi 2.000 estudiantes y más de 800 alumnos de nuevo ingreso.

La institución afronta esta nueva etapa con el objetivo de consolidar su proyecto universitario en Andalucía y en Sevilla y con una oferta académica que continúa creciendo, especialmente en las áreas de Salud y las disciplinas STEM.

El Solemne Acto de Apertura del Curso Académico se ha celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla y ha estado presidido por el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir; el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés del Pueyo; el viceconsejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez Morales; y la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la universidad, Diana Carolina Wisner Glusko, encargada además de pronunciar la lección inaugural.

Durante su intervención, Parejo ha repasado la evolución de la universidad desde su nacimiento, así como sus principales objetivos para los próximos años.

El rector ha destacado el crecimiento de la oferta académica, que este curso incorpora los grados de Odontología, Ingeniería Matemática, Ingeniería Biomédica e Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

La expansión continuará en los próximos cursos con nuevas titulaciones relacionadas con áreas como Farmacia, Física, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, además de nuevos programas de posgrado.

El rector también ha incidido en el modelo educativo de la institución, basado en la formación teórica y práctica, la atención personalizada, la innovación pedagógica, la empleabilidad y la internacionalización.

A estos elementos se suma la transmisión de los valores del humanismo cristiano, con el objetivo, según ha señalado, de formar "magníficos profesionales y grandes personas".

Parejo ha situado al equipo humano como uno de los principales activos de la Universidad CEU Fernando III y ha reconocido la labor de quienes han contribuido al desarrollo del proyecto.

Entre ellos ha mencionado a Alfonso Bullón de Mendoza, gran canciller de la universidad hasta el pasado mes de julio y a quien ha señalado como principal impulsor de la institución, así como al fallecido profesor José Carlos Gómez Villamandos.

Por su parte, Manuel Alés del Pueyo ha defendido el papel que la nueva universidad desempeña ya en Sevilla.

El presidente del Pleno municipal ha señalado que la CEU Fernando III ha pasado de ser "un proyecto de futuro" a convertirse en una institución "joven, pero profundamente sólida", integrada en el mapa universitario de Sevilla y Andalucía.

Alés del Pueyo ha relacionado además el desarrollo de la universidad con el futuro de la ciudad y ha asegurado que el Ayuntamiento comparte con la institución una apuesta por la excelencia.

En este sentido, ha afirmado que las puertas del Consistorio permanecerán abiertas para respaldar iniciativas que aporten "riqueza, prestigio y vanguardia" a Sevilla.

El viceconsejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez Morales, ha puesto el acento en la función social de las universidades.

Según ha señalado, su responsabilidad no se limita a la formación de los estudiantes, sino que también pasa por poner el conocimiento al servicio de la sociedad y acompañar a las personas en las diferentes etapas de su vida.

La inteligencia artificial ha sido uno de los asuntos centrales de la jornada a través de la lección inaugural pronunciada por Diana Carolina Wisner Glusko.

Bajo el título 'La inteligencia artificial centrada en la persona: garantías jurídicas ante las tecnologías disruptivas', la decana ha analizado los desafíos derivados del rápido desarrollo de esta tecnología.

Wisner Glusko ha defendido una inteligencia artificial centrada en la persona, situando la dignidad humana, los derechos fundamentales, la autonomía y la libertad como elementos centrales.

También ha planteado la necesidad de establecer mecanismos de supervisión humana, transparencia, trazabilidad, responsabilidad, seguridad y protección de datos, además de medidas frente a los sesgos.

La decana ha reclamado un equilibrio entre innovación y protección de los derechos fundamentales y ha defendido una responsabilidad compartida entre instituciones, Administraciones, empresas y sociedad civil.

"Avanzamos a una velocidad tecnológica sin precedentes, pero no siempre tenemos claro hacia dónde queremos dirigir ese progreso", ha señalado. A su juicio, el reto pasa por aprovechar las oportunidades de la IA sin perder de vista la dignidad humana, la justicia y la convivencia.

En paralelo al crecimiento del número de estudiantes y de la oferta académica, la universidad está reforzando su dimensión internacional.

Este curso se ha incorporado a los programas Erasmus+ y mantiene acuerdos con instituciones como Boston University, UCLA y Oxford, además de su presencia en organizaciones internacionales de universidades.

En investigación, la CEU Fernando III cuenta ya con ocho grupos propios reconocidos y con docentes que participan en grupos de I+D de otras universidades y centros de investigación.

La institución también dispone de becas y ayudas al estudio propias y desarrolladas en colaboración con otras entidades.

Uno de los proyectos que marcará este curso será el Hospital de Simulación, actualmente en construcción en el Campus CEU de Bormujos y cuya puesta en marcha está prevista en los próximos meses.

La infraestructura permitirá reforzar la formación práctica e inmersiva de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida.

El acto ha incluido además la presentación de la Memoria del Curso Académico 2025-2026, a cargo del secretario general de la universidad, Agustín García Rodero, con el balance de la evolución de la institución durante su segundo curso.

La jornada había comenzado previamente en la Catedral de Sevilla con la celebración de la Santa Misa del Espíritu Santo, oficiada por el obispo auxiliar de Sevilla, Mons. Teodoro Muñoz León.

También se ha realizado una ofrenda floral ante la tumba del cardenal Carlos Amigo Vallejo, en reconocimiento a su contribución al nacimiento del proyecto universitario del CEU en Andalucía.

Con casi 2.000 estudiantes y más de 800 nuevos alumnos, la Universidad CEU Fernando III inicia así su tercer curso académico con una oferta en expansión y nuevos proyectos destinados a reforzar su actividad docente, investigadora e internacional.