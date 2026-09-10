Así será el nuevo curso escolar en Sevilla: más profesores, menos alumnos y atención a la diversidad

Los niños sevillanos se despiden de dormir hasta altas horas de la mañana. Comienzan los madrugones y, con ellos, el curso escolar, que este año estará marcado por un déficit de alumnos debido a la caída de la natalidad en la provincia y, a su vez, por más profesores.

Un total de 409.082 estudiantes de enseñanzas no universitarias se incorporarán durante este mes de septiembre a las aulas de Sevilla, en un curso donde el descenso del alumnado debido a la caída de la natalidad se ha vuelto a evidenciar.

Entre las etapas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, la provincia contará con unos 11.000 estudiantes menos que el curso anterior, la mayor bajada registrada en un solo curso de toda la serie, según los datos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

El alumnado estará escolarizado en 1.654 centros públicos, concertados y privados y será atendido por 29.674 docentes.

La mayor parte, el 92,3%, acudirá a centros sostenidos con fondos públicos. De ellos, 292.791 estudiantes, el 71,6% del total, estarán matriculados en la enseñanza pública, mientras que otros 85.013, el 20,8%, lo harán en centros concertados.

El curso arrancará de forma escalonada en función de las distintas enseñanzas. Este 10 de septiembre comenzarán las clases para 160.667 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, repartidos en 564 centros docentes.

El 15 de septiembre será el turno de los 204.943 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, además de quienes cursen Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza.

Por su parte, el 21 de septiembre se incorporarán los 14.668 estudiantes de las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y de las enseñanzas artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático.

Los escolares menores de tres años ya iniciaron el curso el pasado 3 de septiembre.

Más docentes

Aunque el número de estudiantes continúa descendiendo, la red pública volverá a ampliar su plantilla este curso. En Sevilla alcanzará los 23.995 docentes, con un refuerzo especialmente dirigido a la atención a la diversidad.

En el conjunto de Andalucía se incorporarán 4.309 efectivos a la red pública.

De ellos, 2.096 estarán destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y a programas de diversidad; 1.216 responderán a la ampliación de la oferta de Formación Profesional; 705 reforzarán el apoyo académico, especialmente en competencia matemática y lectora, y otros 292 se dedicarán a la digitalización del sistema.

La inversión prevista asciende a 238 millones de euros cofinanciados con fondos europeos.

Además, 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica se incorporarán a los centros públicos. La medida se enmarca en el acuerdo alcanzado con CSIF, ANPE y UGT y se aplica por segundo año consecutivo.

La red concertada también incrementará su plantilla con 209 docentes en virtud de los acuerdos alcanzados con las patronales y organizaciones sindicales del sector.

En Sevilla, la plantilla de especialistas dedicada a la atención a la diversidad supera los 3.200 profesionales.

En concreto, son 3.231 orientadores, maestros de Audición y Lenguaje, especialistas de Pedagogía Terapéutica y Profesionales Técnicos de Integración Social. Son 209 efectivos más que el curso anterior y un 49,2% más que en 2018/19.

Dentro de este refuerzo destaca especialmente Pedagogía Terapéutica, cuya plantilla alcanza los 1.555 docentes, 193 más que el curso pasado y 498 más que en 2018/19.

También aumenta el número de Profesionales Técnicos de Integración Social, que llega a 776 efectivos en la provincia, 311 más que en el curso 2018/19.

La ratio a 22 alumnos

Una de las novedades del curso 2026/27 será la reducción de la ratio en el primer curso del segundo ciclo de Infantil. Un total de 47 colegios de Sevilla contará con nuevas aulas de tres años como consecuencia de la fijación de un máximo de 22 alumnos por clase.

La medida se aplicará de forma progresiva en Infantil y Primaria, de manera que las aulas pasarán de tener un máximo de 25 escolares a 22. El proceso comienza este curso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y continuará sucesivamente con el resto de niveles.

Según la Junta, se trata de la primera vez que Andalucía establece mediante normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la fijada con carácter general por el Gobierno central en la legislación orgánica.

La medida, acordada con CSIF, ANPE y UGT en la enseñanza pública, también se extiende a la concertada.

El objetivo es favorecer una atención más personalizada, facilitar la detección de dificultades de aprendizaje y mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

1.000M para ayudas

El inicio del curso se produce además con un paquete de ayudas a las familias andaluzas que alcanza cerca de 1.000 millones de euros. Según la Junta, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 860 euros durante este curso.

Estas medidas incluyen las becas, la gratuidad del primer ciclo de Infantil, las bonificaciones de los servicios complementarios, el transporte escolar y la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias. En Sevilla, más de 200.000 estudiantes se benefician de esta última medida.

Este curso, además, se renuevan los libros de texto de primero y segundo de Primaria, así como la dotación destinada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La inversión para esta renovación asciende a 50 millones de euros.

Los servicios complementarios también amplían su cobertura en la provincia. El aula matinal llegará este curso a 399 centros, tres más que el anterior; el comedor escolar estará disponible en 435 centros, dos más; y las actividades extraescolares se ofrecerán en 375 colegios, seis más.

Desde el curso 2019/20, Sevilla ha sumado 40 centros con aula matinal, 27 con comedor escolar y 16 con actividades extraescolares.