Así cambiará la limpieza de los colegios de Sevilla: turnos de mañana, hidrolimpiadoras y fregadoras eléctricas

El personal de limpieza haciendo uso de la nueva maquinaria. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo modelo de limpieza en los 108 colegios públicos de la ciudad que incorpora más personal, turnos de mañana y maquinaria profesional de última generación para mejorar el mantenimiento de los centros.

El denominado Plan Colegios Limpios está operativo desde el pasado 1 de septiembre y contempla una inversión de más de 25 millones de euros durante dos años.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este lunes la iniciativa en el Colegio Mariana Pineda, situado en el barrio de Las Naciones, en el Distrito Norte.

El regidor ha defendido que se trata de un servicio "mucho más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades reales de los centros educativos" y que supone "un antes y un después en la limpieza de los colegios públicos de Sevilla".

Una de las principales novedades será la incorporación de un mínimo de 389 nuevos trabajadores destinados específicamente a la limpieza de los 108 colegios públicos.

Esto supone una media de 3,6 profesionales por centro y, según el Ayuntamiento, duplica la plantilla que hasta ahora se dedicaba a estas tareas.

El plan también introduce por primera vez un turno de mañana para el personal de limpieza, una medida que, según el Consistorio, había sido reclamada durante años por las asociaciones de madres y padres y por las direcciones de los centros.

A este refuerzo de personal se suma la incorporación de maquinaria profesional de última generación, entre la que se incluyen fregadoras eléctricas, sopladoras, hidrolimpiadoras de alta presión y enceradoras.

El servicio contará además con medios específicos para eliminar grafitis tanto en fachadas como en los espacios exteriores de los colegios.

El Ayuntamiento prevé realizar asimismo tres limpiezas generales en profundidad a lo largo de cada curso escolar, además de mantener los turnos de mañana y tarde.

Con todas estas incorporaciones, la plantilla dedicada a la limpieza de los edificios municipales alcanzará los 1.191 empleados.

La cifra incluye los 636 trabajadores que ya formaban parte del servicio, las 166 incorporaciones que estaban previstas y los 389 nuevos trabajadores contemplados en este plan.

Hasta ahora, esos 636 empleados municipales se encargaban de la limpieza de unos 350 edificios de titularidad municipal, entre ellos colegios, centros cívicos, bibliotecas, parques de bomberos y comisarías.

El Ayuntamiento señala que esta distribución suponía una media de 1,8 trabajadores por edificio y considera que resultaba especialmente insuficiente en los centros educativos, sometidos a un mayor nivel de uso y desgaste.

Un sistema digital

El nuevo contrato incorpora también un sistema digital de seguimiento que permitirá conocer diariamente los trabajos realizados, los recursos empleados y el estado del servicio en cada colegio.

Según el Ayuntamiento, esta herramienta permitirá reforzar la supervisión y facilitar la mejora continua de la prestación.

El alcalde ha recalcado además que el refuerzo del servicio no supondrá despidos entre la plantilla municipal. "Les doy la cifra de los trabajadores municipales que se van a despedir: cero", ha afirmado Sanz.

El Consistorio sostiene que la medida permitirá reducir la carga de trabajo de los empleados públicos y mejorar sus condiciones laborales.

Lipasam en los entornos escolares

El refuerzo de la limpieza no se limitará al interior de los colegios. A través de Lipasam, el Ayuntamiento ha realizado 1.055 actuaciones en los exteriores de los centros educativos antes del comienzo del curso 2026/2027.

Los trabajos han incluido desbroces, retirada de pintadas y cartelería, limpieza del mobiliario urbano próximo a los accesos y baldeos y barridos en las entradas.

Estas actuaciones se han desarrollado en centros de todos los niveles educativos, desde Infantil y Primaria hasta Secundaria y Formación Profesional, además de centros de enseñanza privada.

El Consistorio también ha renovado los itinerarios escolares con una inversión de 150.000 euros.

El proyecto contempla el repintado de calles escolares en el entorno de alrededor de medio centenar de centros y la instalación de nueva señalización vertical con la denominación Calle Escolar, con el objetivo de pacificar el tráfico y proteger a los peatones en las inmediaciones de los colegios de los once distritos de Sevilla.