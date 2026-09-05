Las incógnitas del curso en la Universidad de Sevilla: pago por entrar al Rectorado, teletrabajo y 'mudanza' de alumnos

Alrededor de 70.000 estudiantes comienzan las clases este 7 de septiembre en la Universidad de Sevilla (US). Arranca así un curso marcado por varias incógnitas, desde la puesta en marcha del teletrabajo hasta el cobro para entrar en espacios emblemáticos pasando por la posible 'mudanza' de los alumnos a nuevos edificios.

Este será el primer curso que la rectora Carmen Vargas capitanee desde el inicio de su mandato después de ser elegida por sufragio universal el pasado mes de noviembre tras más de dos décadas sin elecciones en la institución.

Aunque no compete directamente a los estudiantes, sí lo hace a otras áreas de la Hispalense. Y es que el teletrabajo va tomando fuerza en la institución.

Fue la propia Carmen Vargas quien anunció a los medios de comunicación poco después de tomar cargo como rectora de la universidad de su intención de incluir esta modalidad de trabajo para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

Vargas indicó que "el teletrabajo es algo que, tras la pandemia del Covid-19, ha llegado para quedarse". No obstante, destacó que se trata de una medida que "estará vinculada a un modelo de gestión por objetivos".

Finalmente, el Consejo de Gobierno de la US aprobó el sistema con el objetivo de "favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, optimizar el tiempo de trabajo y reforzar la autonomía profesional".

Además, desde la universidad aseguran que es una modalidad que "contribuye a avanzar hacia un modelo más sostenible, mediante la reducción de desplazamientos y del impacto ambiental asociado".

El sistema establece dos modalidades de teletrabajo: una general y otra especial, prevista para supuestos vinculados a la conciliación familiar y laboral, motivos de salud o situaciones excepcionales.

Con carácter general, el personal podrá acogerse al teletrabajo al menos un día a la semana, con posibilidad de ampliación en función de la evaluación del cumplimiento de tareas y objetivos establecidos.

Los días preferentes para el desarrollo de esta modalidad serán lunes, martes, miércoles y jueves.

No obstante, a pesar de la intención de la Hispalense de poner en marcha el teletrabajo este año, fuentes universitarias confirman a este medio que aún se desconoce la fecha de su inicio.

Otra de las cuestiones que siguen en el aire es la situación del Aulario de la Politécnica, en La Cartuja de Sevilla.

Este edificio lleva en obras desde el pasado 2023 y la intención de la universidad es que todos los estudiantes de la facultad de Los Remedios se muden allí en cuanto acaben los trabajos. Posteriormente, la universidad quiere pedir autorización a la Junta de Andalucía para vender el primero.

Tal y como aseguró la rectora, la intención era que los alumnos puedan dar las clases en La Cartuja este nuevo curso, sin embargo, la demora de las obras ha obligado al equipo a tratar con la empresa las "dificultades técnicas".

En materia de infraestructura se enmarca también la apertura del Museo de la US, uno de los proyectos impulsados por el anterior rector, Miguel Ángel Castro.

Supuestamente, antes de que acabe el año estará lista la reforma de la Sala 0, pero no será hasta ya entrado 2027 cuando esta entre en funcionamiento.

Entre las incógnitas por despejar de la US está también el cobro por acceder a los edificios emblemáticos. Concretamente, una tasa por visitar el Rectorado, la Antigua Fábrica de Tabacos.

Esta es una medida propuesta por la oficina de Captación de Fondos de la US y que tiene como objetivo incrementar la financiación de la institución; intentar no depender tanto de las transferencias de la Junta.

Sin embargo, al igual que los puntos anteriores, desde la universidad aclaran a este digital que aún no hay ninguna novedad: no se sabe cuándo se empezará a imponer el pago a los turistas y de cuánto será este.