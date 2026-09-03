Programación para niños en Sevilla: aprender a crear con tecnología desde pequeños

Las extraescolares de programación, inteligencia artificial y creatividad digital ganan interés entre las familias que buscan que niños y adolescentes pasen de consumir tecnología a comprenderla y crear con ella.

La tecnología forma parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes. Videojuegos, aplicaciones, plataformas educativas y herramientas de inteligencia artificial están presentes desde edades cada vez más tempranas.

Sin embargo, saber utilizar una pantalla no significa necesariamente comprender la tecnología que hay detrás.

Por este motivo, cada vez más familias se interesan por la programación para niños en Sevilla y por nuevas actividades extraescolares relacionadas con las competencias digitales, la inteligencia artificial y la creatividad.

El objetivo no es que los menores pasen más tiempo delante de una pantalla, sino que aprendan a utilizarla de una forma diferente: creando, experimentando y resolviendo problemas.

De jugar a un videojuego a aprender a crearlo

Aprender programación permite acercarse a la tecnología desde otra perspectiva.

Un niño puede jugar a un videojuego, pero también puede descubrir cómo funciona, qué instrucciones hacen que un personaje se mueva o cómo podría desarrollar su propio proyecto.

En ese proceso se trabajan habilidades que van mucho más allá de la informática, como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas, la perseverancia y el pensamiento crítico.

Por eso, aprender programación no significa necesariamente prepararse para ser programador. También supone adquirir competencias útiles para desenvolverse en un entorno cada vez más digital.

Competencias digitales desde edades tempranas

Como sucede con los idiomas, la música o el deporte, las competencias digitales pueden desarrollarse progresivamente desde pequeños.

En las primeras etapas, la programación para niños puede introducirse mediante proyectos visuales, juegos y actividades sencillas. Más adelante, los alumnos pueden avanzar hacia proyectos de mayor dificultad y ámbitos como la programación, la inteligencia artificial o la creatividad digital.

La diferencia está en pasar de utilizar un dispositivo únicamente para consumir contenido a emplearlo para diseñar, programar, experimentar o desarrollar una idea propia.

Extraescolares de programación en Sevilla

Esta evolución está impulsando nuevas propuestas de actividades extraescolares tecnológicas en Sevilla.

Una de ellas es Logiscool Sevilla Los Bermejales, un centro presencial especializado en educación digital para niños y jóvenes de entre 6 y 18 años.

Su propuesta incluye programación para niños y adolescentes, inteligencia artificial y creatividad digital, con itinerarios adaptados a diferentes edades y niveles.

La metodología busca que los alumnos no se limiten a utilizar la tecnología, sino que puedan comprender su lógica y desarrollar sus propios proyectos.

¿Es necesario tener conocimientos previos?

No.

Los alumnos pueden aprender programación desde cero y avanzar progresivamente según su edad, nivel e intereses.

Algunos pueden sentirse atraídos por los videojuegos; otros, por la creación digital, la inteligencia artificial o simplemente por descubrir qué ocurre detrás de las aplicaciones que utilizan cada día.

En Logiscool Sevilla, las familias pueden recibir orientación para encontrar el itinerario más adecuado para cada niño o adolescente.

Con las inscripciones del nuevo curso abiertas, el centro ofrece diferentes opciones de cursos presenciales de programación en Sevilla para quienes quieran iniciarse o continuar desarrollando sus competencias digitales.

Porque preparar a los niños para un mundo cada vez más tecnológico quizá no consista en conseguir que utilicen más pantallas.

Puede que el verdadero reto sea conseguir que, cuando estén delante de una, sepan todo lo que pueden llegar a crear con ella.