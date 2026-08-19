5 oposiciones con Bachillerato: opciones para conseguir una plaza sin tener carrera universitaria

Muchas personas creen que para opositar es necesario tener una carrera universitaria, pero no siempre es así. Existen oposiciones con Bachillerato, Técnico o equivalente que permiten acceder al empleo público y optar a una plaza en distintas administraciones.

La academia de oposiciones CEAPRO, centro especializado con más de 30 años de experiencia en la preparación de oposiciones en Sevilla y Andalucía, ofrece durante estos meses un servicio de asesoramiento gratuito y personalizado para todas aquellas personas que quieren empezar a opositar y no saben qué oposición pueden preparar según su titulación.

Este asesoramiento permite orientar a cada aspirante según sus estudios, su disponibilidad, la provincia en la que quiere preparar su oposición, el tipo de administración pública a la que desea acceder y el momento en el que se encuentra cada proceso selectivo.

Las personas interesadas pueden solicitar información a través del teléfono 954 70 70 00 o mediante la web de CEAPRO, rellenando el formulario de contacto.

Opositar con Bachillerato: una opción real para acceder al empleo público

Muchas personas descartan la posibilidad de opositar porque piensan que no tienen la titulación suficiente. Sin embargo, con Bachillerato, Técnico o equivalente se puede acceder a diferentes oposiciones del grupo C1, tanto en la Administración General del Estado como en la Junta de Andalucía, Justicia, Hacienda o Seguridad Social.

Este punto es especialmente importante para quienes buscan oposiciones con Bachillerato en Sevilla o Andalucía y no saben por dónde empezar. Antes de elegir una preparación, conviene conocer qué procesos existen, qué requisitos se exigen y qué opciones encajan mejor con cada perfil.

En este contexto, oposiciones como Técnicos Auxiliares de Informática del Estado, Administrativos de la Seguridad Social, Agentes de Hacienda Pública, Administrativos de la Junta de Andalucía o Tramitación Procesal pueden ser alternativas a valorar para quienes quieren acceder a una plaza pública sin contar con estudios universitarios.

¿Qué significa que una oposición sea del grupo C1?

Muchas oposiciones que exigen Bachillerato, Técnico o equivalente pertenecen al subgrupo C1. Esto significa que son procesos de acceso al empleo público para los que no es necesario tener una carrera universitaria, pero sí una titulación superior a la ESO.

Las oposiciones C1 suelen estar vinculadas a puestos administrativos, de tramitación, gestión intermedia o funciones técnicas dentro de la Administración Pública. Por eso, son una opción muy interesante para personas que quieren acceder a una plaza pública sin contar con estudios universitarios.

Entender la diferencia entre oposiciones C1, C2, A2 o A1 ayuda a elegir mejor. No todas las oposiciones tienen los mismos requisitos, ni el mismo temario, ni el mismo tipo de examen. Por eso, el asesoramiento personalizado puede ser útil para saber qué oposición preparar según la titulación y los objetivos de cada aspirante.

1. Técnicos Auxiliares de Informática del Estado: una opción para perfiles tecnológicos

Una de las oposiciones con Bachillerato que puede resultar más atractiva para perfiles con interés por la tecnología es la de Técnicos Auxiliares de Informática del Estado.

Según la información publicada por CEAPRO, esta oposición pertenece al cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, es de tipo funcionario, corresponde a la Administración del Estado y cuenta con una OEP 2026 publicada con un total de 1.000 plazas, distribuidas en 920 de cupo general y 80 de cupo de discapacidad.

En cuanto a la titulación, se exige estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente. El proceso selectivo se estructura en un único ejercicio con dos partes: una primera parte de 80 preguntas tipo test y una segunda parte consistente en un supuesto práctico a elegir entre dos, con 20 preguntas tipo test.

El temario de Técnicos Auxiliares de Informática del Estado está compuesto por 33 temas, organizados en cuatro grupos: Organización del Estado y Administración Electrónica, Tecnología Básica, Desarrollo de Sistemas, y Sistemas y Comunicaciones.

Esta oposición puede ser una opción interesante para quienes buscan una preparación C1 del Estado y tienen afinidad con la informática, los sistemas, la tecnología, la administración electrónica o el soporte técnico dentro del sector público.

2. Administrativos de la Seguridad Social: una oposición C1 del Estado

Otra de las opciones para quienes cuentan con Bachillerato, Técnico o equivalente es la oposición de Administrativos de la Seguridad Social.

CEAPRO recoge esta preparación como C1.1616 - Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, dentro de la Administración del Estado. En la OEP 2026 aparecen 1.100 plazas, distribuidas en 1.012 de turno general y 88 de cupo de discapacidad.

El requisito académico mínimo indicado es estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente. El proceso selectivo se realiza mediante posición y está formado por un ejercicio único de 120 minutos, dividido en dos partes obligatorias y eliminatorias: una primera parte con 70 preguntas tipo test y una segunda parte basada en la resolución de un supuesto práctico de 15 preguntas.

El temario está compuesto por 36 temas, organizados en dos grupos: un primer grupo de 23 temas de carácter general y un segundo grupo de 13 temas específicos de Seguridad Social.

Se trata de una oposición del Estado vinculada a una administración con una gran presencia en la vida diaria de los ciudadanos. Para quienes están buscando oposiciones del Estado con Bachillerato, puede ser una alternativa interesante por su volumen de plazas, su carácter administrativo y su vinculación con la gestión pública.

3. Agentes de Hacienda Pública: una oposición con Bachillerato para trabajar en la Agencia Tributaria

Agentes de Hacienda Pública es otra de las oposiciones con Bachillerato que muchas personas valoran cuando quieren acceder al empleo público sin tener carrera universitaria.

Según CEAPRO, esta oposición pertenece al cuerpo C1 - Agentes de Hacienda Pública, dentro de la Administración del Estado. La OEP 2026 contempla 1.000 plazas, de las cuales 920 son de turno general y 80 de cupo de discapacidad.

El requisito académico mínimo es estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes.

El proceso selectivo de acceso libre se realiza mediante oposición y cuenta con dos ejercicios. El primer ejercicio consiste en un cuestionario de 80 preguntas tipo test, con una duración de 1 hora y 30 minutos. El segundo ejercicio consiste en un cuestionario con diez supuestos prácticos, con una duración de 2 horas y 30 minutos.

El temario de Agentes de Hacienda Pública está compuesto por 32 temas, organizados en tres grupos: Organización del Estado y funcionamiento de la Administración General del Estado, Derecho Administrativo General, y Organización de la Hacienda Pública y Derecho Tributario.

En cuanto a las funciones, CEAPRO indica que los Agentes de Hacienda Pública desarrollan tareas como atención al público en expedientes recaudatorios, gestión de expedientes, solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deuda, participación en la investigación del patrimonio de los contribuyentes y apoyo en campañas de Hacienda.

Para quienes tienen interés por el ámbito económico, administrativo o fiscal, Agentes de Hacienda puede ser una opción con recorrido dentro de la Administración General del Estado.

4. Administrativos de la Junta de Andalucía: una opción para quienes quieren trabajar en Andalucía

Para quienes buscan oposiciones en Andalucía y quieren desarrollar su carrera profesional dentro de la administración autonómica, Administrativos de la Junta de Andalucía es una de las opciones más relevantes.

CEAPRO identifica esta oposición como C1.1000 - Cuerpo Administrativo, dentro de la Junta de Andalucía. En la información publicada por la academia aparecen 161 plazas en la OEP 2024 y 216 plazas en la OEP 2025.

El requisito académico mínimo es el título de Bachiller o Técnico. En cuanto al proceso selectivo, CEAPRO señala que el sistema de acceso es el de oposición y que, en la anterior OEP 2022 y 2023, se realizó un único ejercicio con dos partes: una primera parte teórica con 75 preguntas tipo test más 4 de reserva y una segunda parte práctica con 25 preguntas tipo test más 3 de reserva, con un tiempo de realización de 180 minutos.

El temario para el acceso al Cuerpo Administrativo de la Junta de Andalucía está compuesto por 42 temas, que incluyen materias como Área Jurídico- Administrativa General, Gestión Financiera, Gestión de Personal, Organización y Gestión Administrativa, y Tecnología.

En cuanto a las funciones, CEAPRO indica que un funcionario del Cuerpo de Administrativos de la Junta de Andalucía desempeña tareas de colaboración, comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación e información, administración de datos, inventariado de bienes y materiales, tareas ofimáticas y atención a la ciudadanía.

Dentro de las oposiciones con Bachillerato, esta preparación resulta especialmente interesante para quienes priorizan trabajar en Andalucía, permanecer cerca de Sevilla o vincular su futuro profesional a la administración autonómica.

5. Tramitación Procesal: una vía para acceder a la Administración de Justicia

Tramitación Procesal es una oposición de Justicia a la que se puede acceder con Bachillerato, Técnico o equivalente. Es una opción orientada a personas interesadas en el funcionamiento de juzgados, tribunales y órganos judiciales.

Según la información de CEAPRO, esta preparación pertenece al cuerpo C1 - Tramitación Procesal, dentro de la Administración de Justicia. La OEP 2026 incluye 1.010 plazas, de las cuales 909 corresponden al cupo general y 101 al cupo de discapacidad.

El requisito académico mínimo es estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente. En cuanto al proceso selectivo, CEAPRO indica que la convocatoria es única para todo el territorio nacional y que los ejercicios se realizan el mismo día en todo el país. También señala que las oposiciones de Justicia están territorializadas, ya que determinadas comunidades autónomas tienen asumida la competencia sobre los medios personales.

El sistema de acceso para el turno libre se realiza mediante oposición, con tres ejercicios obligatorios y eliminatorios en un único acto de examen. El primer ejercicio consiste en un test de 100 preguntas sobre todo el temario, con un tiempo máximo de 100 minutos. El segundo ejercicio incluye 10 preguntas tipo test sobre un caso práctico, con un tiempo máximo de 30 minutos. El tercer ejercicio consta de 20 preguntas prácticas y aplicadas sobre Windows 10 y Microsoft 365 versión de escritorio, con un tiempo máximo de 40 minutos.

El temario de Tramitación Procesal está compuesto por 37 temas, y los temas de la prueba de informática, del 32 al 37, versan sobre Windows 10 y Microsoft 365 versión escritorio.

Esta preparación puede resultar atractiva para quienes buscan oposiciones con Bachillerato en el ámbito de Justicia y quieren desarrollar funciones relacionadas con la tramitación de procedimientos, documentación judicial y apoyo a la actividad de los órganos judiciales.

¿Y si solo tengo la ESO? También hay oposiciones que puedes valorar

Aunque este artículo se centra en oposiciones con Bachillerato, muchas personas también se preguntan qué oposiciones pueden preparar si solo tienen la ESO o una titulación equivalente.

Existen oposiciones del grupo C2 que pueden ser una puerta de entrada al empleo público para quienes no cuentan con Bachillerato. En estos casos, lo recomendable es analizar qué procesos están disponibles, qué requisitos exige cada convocatoria y qué opciones existen según el lugar en el que se quiera opositar.

Por eso, si una persona no sabe si puede preparar una oposición con ESO, Bachillerato, Técnico o estudios superiores, lo más adecuado es solicitar orientación antes de descartar opciones. En muchas ocasiones, el primer paso no es elegir una academia o un curso concreto, sino saber qué oposiciones están realmente al alcance de cada perfil.

Cómo elegir entre varias oposiciones con Bachillerato

Tener Bachillerato abre la puerta a diferentes oposiciones, pero eso no significa que todas encajen igual con cada persona. Antes de elegir, conviene analizar varios factores: el temario, el tipo de examen, las funciones del puesto, el ámbito territorial, el número de plazas, la fecha de la convocatoria y el tiempo disponible para estudiar.

No es lo mismo preparar una oposición del Estado que una oposición de la Junta de Andalucía, Justicia, Hacienda o Seguridad Social. Cada proceso tiene sus particularidades y requiere una estrategia diferente.

Por ejemplo, Técnicos Auxiliares de Informática del Estado puede encajar con perfiles interesados en tecnología y sistemas; Administrativos de la Seguridad Social puede atraer a quienes buscan una oposición administrativa del Estado; Agentes de Hacienda se orienta hacia el ámbito tributario; Administrativos de la Junta de Andalucía puede ser una opción para quienes quieren trabajar en la administración autonómica; y Tramitación Procesal conecta con quienes se sienten atraídos por el ámbito judicial.

En este punto, el asesoramiento gratuito de CEAPRO permite comparar opciones y orientar al futuro opositor según su titulación, sus objetivos profesionales y su situación personal. La idea no es elegir cualquier oposición, sino encontrar una preparación realista y adecuada para empezar con buen pie.

CEAPRO: asesoramiento para elegir oposición según tu titulación

La academia de oposiciones CEAPRO ofrece asesoramiento gratuito y personalizado para todas aquellas personas que quieren opositar y no saben qué preparación escoger.

Este servicio está pensado para futuros opositores en Sevilla y Andalucía que buscan información sobre oposiciones con Bachillerato, oposiciones con ESO, oposiciones C1, oposiciones C2 o procesos de acceso al empleo público según su titulación.

Durante el asesoramiento, CEAPRO analiza aspectos como los estudios del aspirante, su disponibilidad, la provincia en la que quiere preparar su oposición, la administración a la que desea acceder y el momento en el que se encuentra cada proceso selectivo.

Las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 954 70 70 00 o solicitar información mediante la web de CEAPRO, rellenando el formulario de contacto.

Con Bachillerato también puedes empezar tu camino hacia una plaza

No tener una carrera universitaria no impide acceder al empleo público. Con Bachillerato, Técnico o equivalente existen diferentes oposiciones que pueden convertirse en una oportunidad real para conseguir una plaza.

Técnicos Auxiliares de Informática del Estado, Administrativos de la Seguridad Social, Agentes de Hacienda Pública, Administrativos de la Junta de Andalucía y Tramitación Procesal son algunas de las opciones que pueden valorar quienes quieren preparar oposiciones sin tener estudios universitarios.

Lo importante es no elegir a ciegas. Antes de empezar, conviene conocer los requisitos, comparar opciones y entender qué oposición encaja mejor con cada perfil. En ese primer paso, contar con asesoramiento especializado puede marcar la diferencia.

Porque opositar con Bachillerato es posible. Y elegir bien desde el principio puede acercarte mucho más a tu objetivo.

5 oposiciones con Bachillerato: opciones para conseguir una plaza sin tener carrera universitaria

Muchas personas creen que para opositar es necesario tener una carrera universitaria, pero no siempre es así. Con Bachillerato, Técnico o equivalente se puede acceder a diferentes oposiciones del grupo C1 y optar a una plaza en la Administración Pública.

La academia de oposiciones CEAPRO, centro especializado con más de 30 años de experiencia en la preparación de oposiciones en Sevilla y Andalucía, ofrece asesoramiento gratuito y personalizado para quienes quieren empezar a opositar y no saben qué oposición pueden preparar según su titulación, disponibilidad, provincia de interés y objetivos profesionales.

Las personas interesadas pueden solicitar información a través del teléfono 954 70 70 00 o mediante la web de CEAPRO, rellenando el formulario de contacto.

1. Técnicos Auxiliares de Informática del Estado

Esta oposición puede ser una opción interesante para perfiles con interés por la tecnología, los sistemas, la informática o la administración electrónica. Según la información publicada por CEAPRO, pertenece a la Administración del Estado y cuenta con 1.000 plazas en la OEP 2026.

El requisito académico es estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente. El temario está compuesto por 33 temas y el proceso selectivo incluye un ejercicio con dos partes: una prueba tipo test y un supuesto práctico.

2. Administrativos de la Seguridad Social

Administrativos de la Seguridad Social es una oposición C1 del Estado orientada a funciones administrativas y de gestión. Según CEAPRO, cuenta con 1.100 plazas en la OEP 2026.

Para acceder se exige Bachiller, Técnico o equivalente. El proceso selectivo consta de un ejercicio único de 120 minutos, dividido en una parte tipo test y un supuesto práctico. El temario está formado por 36 temas.

3. Agentes de Hacienda Pública

Agentes de Hacienda Pública permite acceder a puestos dentro de la Agencia Tributaria. Es una opción vinculada al ámbito administrativo, fiscal y tributario.

Según CEAPRO, la OEP 2026 contempla 1.000 plazas. El requisito académico es Bachiller o Técnico y el temario está compuesto por 32 temas. El proceso selectivo incluye dos ejercicios: un cuestionario tipo test y una prueba con supuestos prácticos.

4. Administrativos de la Junta de Andalucía

Para quienes buscan oposiciones en Andalucía, Administrativos de la Junta de Andalucía es una alternativa destacada. CEAPRO recoge 161 plazas en la OEP 2024 y 216 plazas en la OEP 2025.

El requisito mínimo es Bachiller o Técnico. El temario está compuesto por 42 temas y el proceso selectivo incluye una parte teórica y una parte práctica tipo test.

5. Tramitación Procesal

Tramitación Procesal es una oposición de Justicia para quienes quieren trabajar en juzgados, tribunales y órganos judiciales. Según CEAPRO, la OEP 2026 incluye 1.010 plazas.

Se exige Bachiller, Técnico o equivalente. El temario tiene 37 temas y el proceso selectivo incluye tres ejercicios obligatorios: test, caso práctico e informática.

Con Bachillerato también es posible opositar. La clave está en elegir bien según el perfil, los requisitos y el momento de cada convocatoria. CEAPRO ofrece asesoramiento gratuito para ayudar a futuros opositores en Sevilla y Andalucía a escoger la preparación más adecuada.