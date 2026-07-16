La Universidad de Sevilla plantea cobrar a los visitantes para entrar en la antigua Fábrica de Tabacos

Recreación de la Sala Cero del futuro Museo de la Universidad de Sevilla. Universidad de Sevilla.

La Universidad de Sevilla (US) quiere mejorar su situación económica y para ello ha puesto sobre la mesa la posibilidad de cobrar a los turistas por entrar en el Rectorado, ubicado en la antigua Fábrica de Tabacos.

Esta medida se incluye en las líneas de trabajo de la Oficina de Captación de Fondos Estratégicos e Institucionales (OCFEI) para recaudar el dinero suficiente y que, tal y como está planteado, en 2031 el 35% de los fondos de la universidad los haya conseguido la institución de manera individual.

En esta línea, el equipo de Gobierno de la US ha propuesto este jueves al Consejo de Gobierno la idea de cobrar una tasa a aquellos que visiten sus "edificios emblemáticos" como es el caso de la antigua Fábrica de Tabacos.

Esta medida se enmarca en el objetivo de la "optimización de la explotación" de las infraestructuras e instalaciones.

Además, la propuesta también abre la puerta a cobrar un importe para entrar en el futuro museo de la hispalense; instalar energías renovables y estudiar la integración en una comunidad energética ciudadana; e impulsar la tienda de la US.

La oficina mantendrá una "coordinación permanente" con los diferentes servicios, oficinas y unidades universitarias para "aprovechar capacidades, corregir duplicidades y generar nuevas oportunidades de colaboración".

Serán cuatro las líneas de trabajo: captación de fondos nacionales e internacionales; diseño de un plan estratégico de subvenciones; impulso de iniciativas de mecenazgo; y desarrollo de otras actuaciones orientadas a incrementar los recursos propios de la Universidad, en la que se enmarca el cobro de entradas de visitas guiadas, por ejemplo, que hasta la fecha son gratuitas.

Otras medidas

La de cobrar una tasa para entrar en determinados enclaves pertenecientes a la universidad corresponde a una de las medidas que el equipo de la nueva rectora de la institución, Carmen Vargas, está estudiando.

Además de esta, desde que llegó a la dirección de la universidad, Vargas trabaja en la implantación del teletrabajo durante un día a la semana para aquellos empleados que puedan acogerse a este sistema, la reducción de la jornada laboral o la posibilidad de que los estudiantes de determinados grados puedan conseguir el título con una asignatura sin aprobar.