La residencia universitaria del Polígono Sur seguirá abierta gracias a acuerdo con una fundación privada

Archivo - Dos estudiantes conversan junto a la residencia universitaria Flora Tristán, en foto de archivo - EUROPA PRESS

La residencia de estudiantes Flora Tristán, ubicada en el humilde barrio de las Tres Mil Viviendas, podría continuar gracias a un acuerdo con la Fundación Gerón, una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos de intervención social.

El Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), institución que tiene la titularidad del edificio, decidirán el próximo lunes 22 de junio si se aprueba el acuerdo de colaboración. El fin de este es poder llevar a cabo las 39 reformas que, según un informe, hay que hacer en la infraestructura. De esta forma, quedaría asegurada la apertura del complejo el próximo curso 2026-2027.

Las negociaciones también incluyen el mantenimiento de los puestos de los trabajadores de la residencia.

Estos días el posible cierre de la Flora Tristán ha estado en el punto de mira. Los alumnos que viven en ella han denunciado que la universidad "no había dado explicaciones" y que les había pedido el "desalojo del edificio".

Según la UPO, el inmueble requiere una intervención urgente que proporcione las adecuadas condiciones de habitabilidad y seguridad. Sin embargo, debido a "la situación financiera" de la institución no podía garantizar que las obras se fueran a acometer "de manera integral e inmediata".

Independientemente de esto último, desde el equipo directivo se ha defendido en reiteradas ocasiones que "la residencia seguirá abierta 20 años más".

Para hacer frente a esta situación, la UPO ha estado buscando "durante los últimos meses" entidades colaboradoras. Finalmente, parece ser que será la citada fundación la que se encargue de financiar los trabajos.

Dicha entidad ha señalado que asume el "compromiso económico de rehabilitar el edificio y continuar con los proyectos sociales".

Un punto importante incluido en el acuerdo con la Fundación Gerón es la situación laboral de las personas trabajadoras en el complejo universitario. En este contexto, la UPO ha situado entre sus prioridades en la negociación el mantenimiento del empleo asociado al proyecto.

La institución hispalense ha afirmado que se encuentra en la obligación institucional de garantizar las mejores condiciones posibles para quienes viven, trabajan o desarrollan actividades en Flora Tristán a la vez que ha subrayado su "firme voluntad" de preservar y fortalecer el proyecto social.

Proyectos sociales garantizados

En una reciente reunión con las asociaciones y entidades colaboradoras del Polígono Sur, la universidad ha garantizado la permanencia de los proyectos y su presencia activa en el barrio.

Asimismo, la UPO ha reforzado su apoyo a la labor desarrollada por la Fundación Manolita Chen, que proporciona alojamiento y asistencia a personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad familiar y social.