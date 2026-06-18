Cuatro alumnos de Sevilla triunfan en un concurso nacional de cortos contra la violencia de género

Cuatro estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Llanes de Sevilla han sido galardonados con el tercer premio en el concurso 'Nos duele a todos'.

Con este certamen, la Fundación Mutua Madrileña reconoce desde hace once años las mejores creatividades realizadas por estudiantes para sensibilizar contra la violencia de género.

El trabajo de los jóvenes sevillanos, dotado con un premio de 2.000 euros, ha sido seleccionado entre más de 325 propuestas de toda España.

Indhira Campos Porras, Roberto Beltrán Romero, Martina Gil Rueda y Sara Rodríguez Montes son los cuatro alumnos de 3º de la ESO de este instituto del barrio de la Macarena de Sevilla autores de 'Rompe el círculo'. Los jóvenes reflexionan con una historia directa y contundente sobre el control que se da en algunas relaciones entre adolescentes.

La pieza audiovisual se focaliza en el varón de la relación: al principio, el protagonista le pide a su novia que le mande una foto para verla vestida antes de salir y le echa en cara que se ponga guapa cuando no va a estar con él. Sin embargo, al presenciar cómo su padre intenta controlar a su madre con gritos y amenazas, el chico termina reflexionando y cambiando su propio comportamiento.

“La idea era reflejar que no solo los gritos deben dar miedo. Que pedir que tu novia te comparta su ubicación cuando no estás con ella, o que quieras tener las contraseñas de su móvil para manejar sus redes sociales, es otra forma de violencia de género y ocurre mucho en las relaciones que vemos a nuestro alrededor”, explican los autores.

Añaden que también querían “visualizar que a veces la educación de casa no es la mejor, pero con un mensaje de esperanza: se puede romper el círculo y transformar esos comportamientos”.

Para el desarrollo del proyecto, los alumnos ganadores contaron con el apoyo fundamental de su profesora, Lourdes Alonso. Según detallan los estudiantes, su docente “respetando nuestra idea original, nos ayudó a pulir y perfeccionar el corto, que propusimos como un trabajo de clase”.

Éxito de participación

Los trabajos ganadores de esta undécima edición han sido seleccionados de entre las más de 325 creatividades presentadas por 778 estudiantes de 58 colegios e institutos de toda España, lo que supone un aumento de participación del 22% con respecto a la edición anterior.

En esta ocasión, 'Nos duele a todos' se ha dirigido exclusivamente a enseñanzas medias y, como novedad, reconoce la implicación de profesores, a los que ha estado proporcionando durante el curso material didáctico para sensibilizar a sus alumnos/as sobre esta lacra.

El palmarés de los primeros premios de esta edición lo completan el corto 'Espacios Vacíos', de Kim Castaño, alumna de 1º de Bachillerato del IES Carlos III de Madrid, que se ha alzado con el primer premio, y el vídeo corto 'Fuera de plano', elaborado por un equipo de siete alumnos de 2º de Bachillerato del IES Lope de Vega de Madrid, galardonado con el segundo premio.

Además de estos galardones principales, el certamen concede el premio al trabajo más popular (el más votado en redes), el premio Tolerancia Cero y, por primera vez, el premio al profesor más influyente, otorgado para reconocer la labor del docente que más proyectos ha promovido.

Once años concienciando

Desde hace once años, el concurso 'Nos duele a todos' invita a los jóvenes a desarrollar ideas y mensajes a favor de la igualdad y contra la violencia de género en cualquier soporte de comunicación.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la línea de acción social de la Fundación Mutua Madrileña, que en 2012 diseñó una estrategia prioritaria contra la violencia de género.

En ella trabaja en un doble sentido: por un lado, apoyando múltiples iniciativas de ONG que ayudan a estas mujeres y sus hijos y, por otro, poniendo en marcha campañas de sensibilización no solo frente a esta lacra, sino promoviendo también el aislamiento social del maltratador.