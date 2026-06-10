La Junta incorpora una nueva aula de Educación Especial en el centro de Sandra Peña pese a que sigue abierto el expediente

El centro Irlandesas de Loreto tendrá un aula de Educación Especial a pesar de que el expediente sancionador sigue abierto por el caso de Sandra Peña.

La Junta de Andalucía amplía así el concierto al colegio, que en estos últimos meses ha estado en el punto de mira después de que la menor de 14 años se quitase la vida precipitándose por la azotea del edificio en el que vivía tras sufrir, presuntamente, acoso por parte de tres compañeras de colegio.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional han afirmado a este medio que la decisión responde al objetivo de "ofrecer la mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales". Según el departamento autonómico, este tipo de alumnos "ha ido aumentando" en el centro. El colegio ya contaba con una de estas aulas.

En lo que respecta al caso de Sandra Peña, desde la Consejería sostienen que se tratan de "temas independientes". Por esta razón aseguran que "el expediente sigue abierto" y está siendo incoado por "un instructor, que será quien proponga en su caso una posible sanción".

Aparte del colegio en el que estudió la sevillana, tres centros más de la provincia tendrán el próximo curso una nueva unidad de Educación Especial: María Zambrano, Arboleda y las Escuelas Salesianas de María Auxiliadora.

Cabe destacar que la Fiscalía ha archivado la denuncia interpuesta por parte de los padres de Sandra contra el centro. El Ministerio Público considera que sí "se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias".

No obstante, el magistrado admite que "no consta que se activara el protocolo de acoso escolar" que obliga la normativa vigente.

En concreto, la Junta de Andalucía dispone de dos sistemas: uno de medidas antiacoso y otro antisuicidio. Es en este punto donde entra en juego el departamento andaluz.

Al hilo de esto, la consejera de Educación en funciones, Carmen Castillo, explicó que "en el momento de los hechos, se detectó que no se habían iniciado los protocolos" obligatorios. "Por ello, llevamos a cabo una Comisión de Conciliación", prevista en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación.

"Esta comisión ha finalizado. También estábamos pendientes de ver cómo iba actuando la autoridad judicial, como no podemos hacerlo de otra manera. Pero esta comisión ha terminado sin acuerdo, y, por tanto, lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador por incumplimiento de las normas", aclaró.