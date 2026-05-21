La Universidad de Sevilla aprueba el teletrabajo: dos modalidades y al menos un día a elegir entre lunes y jueves

El teletrabajo tiene el visto bueno de la Universidad de Sevilla (US). En concreto los beneficiados podrán elegir entre dos modalidades y hacer sus funciones desde casa al menos un día a la semana entre el lunes y el jueves.

Así lo ha confirmado el Consejo de Gobierno celebrado este jueves. Será el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) quien se beneficie de dicha iniciativa. Según el equipo de Vargas, esta herramienta está "orientada a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral". También busca "un modelo más sostenible, mediante la reducción de desplazamientos y del impacto ambiental asociado".

La nueva responsable de la US, Carmen Vargas, que ostenta el cargo desde que el pasado noviembre se celebraron elecciones con sufragio universal tras más de 20 años, propuso a su llegada el teletrabajo y la jornada laboral de cuatro días, entre otras medidas. Pues bien, ha sido la primera la que, por ahora, se ha aprobado.

El sistema elegido por la universidad se basa en dos modalidades diferentes, una general y otra especial. Esta última está "prevista para supuestos vinculados a la conciliación familiar y laboral, motivos de salud o situaciones excepcionales".

En principio, el personal beneficiado "podrá acogerse al teletrabajo al menos un día a la semana". Sin embargo, existe la posibilidad de ampliación dependiendo "del cumplimiento de tareas y objetivos establecidos".

Además, tal y como ha informado la propia universidad, los trabajadores podrán elegir -de forma preferente- entre el lunes, martes, miércoles y jueves.

La implantación del teletrabajo irá acompañada de medidas específicas de planificación y formación, así como de mecanismos dirigidos a garantizar la protección de datos, la seguridad de la información y la prevención de riesgos laborales.

La normativa contempla también la posibilidad de activar el teletrabajo en contextos de crisis o circunstancias extraordinarias, garantizando en todo momento la continuidad y calidad del servicio público universitario.

Tras la negociación del texto con la representación de los trabajadores, la propuesta fue sometida a un período de audiencia pública abierto a toda la comunidad universitaria, con el objetivo de recoger sugerencias y alegaciones que contribuyeran a mejorar su regulación.

El proceso ha contado con la participación activa de 38 personas, que han presentado un total de 102 alegaciones. Las aportaciones compatibles con el objeto de la norma y su marco jurídico de aplicación han sido incorporadas al texto definitivo, enriqueciendo y consolidando una normativa más ajustada a las necesidades reales del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.

Situación económica de la US

El consejo de Gobierno ha abordado además la situación económica de la US.

La gerente Rocío Román ha informado de que la institución recibirá inicialmente durante este año 449,3 millones de euros.

En esta cuantía se incluye 2,5 millones en concepto de refuerzo sostenibilidad presupuestaria y financiera y 5,5 millones del Acuerdo de 8 abril de 2025 entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y las universidades públicas andaluzas.

Además, será la administración autonómica la que se encargue del abono de los compromisos adquiridos con el PDI y PTGAS en el ejercicio 2024 para afrontar el pago de complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración, PTGAS.

En paralelo, la Junta hará una auditoría técnica en colaboración con las Universidades Públicas andaluzas este mismo año 2026 para realizar una evaluación de la situación financiera de todo el sistema universitario público andaluz.

Sin embargo, la gerente ha señalado que la transferencia económica, aunque supone un aumento del 2,5 por ciento respecto a lo recibido en 2025, “está muy por debajo del crecimiento de los costes salariales en 2026”.

Román ha realizado una previsión económica del capítulo I del actual año 2026, aunque ha matizado que son datos provisionales.

La previsión de los costes de personal de 2026 asciende a 462 millones de euros y la cobertura inicial de la Universidad de Sevilla para 2026 es de 443,8 millones de euros (sin contar la partida derivada del acuerdo de abril del 2025), debido en su mayor parte al impacto de la subida salarial en 2025 y 2026.