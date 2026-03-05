La reorganización del Híspalis obliga a la construcción de aulas en el IES Llanes y Pino Montano para no saturar las ratios

El proceso de cierre progresivo del IES Híspalis avanzará con una medida de reorganización educativa en los centros de la zona para evitar la saturación de las aulas. Según fuentes de la Consejería de Educación consultadas por EL ESPAÑOL, se crearán nuevas unidades escolares en el IES Llanes y el IES Pino Montano para acoger al alumnado que debía escolarizarse en el Híspalis, de manera que la ratio no se vea afectada.

La decisión se enmarca en el proceso de transición educativa tras la supresión de plazas de primero de ESO en el centro ubicado en Pino Montano, que ya ha iniciado su clausura gradual.

La escolarización del curso 2026-2027 ha arrancado sin que el IES Híspalis ofrezca plazas de primero de Educación Secundaria Obligatoria, lo que constituye la primera fase del plan de desmantelamiento progresivo del instituto.

El alumnado que se hubiera escolarizado en este centro será derivado a los centros educativos de la zona, principalmente el IES Llanes y el IES Pino Montano, aunque no se descartan otras opciones de la red pública o concertada en función de las solicitudes que se registren durante el proceso de admisión.

Las fuentes consultadas por este periódico explican que el número de estudiantes afectados todavía no es definitivo porque el sistema escolar se encuentra en fase de solicitudes de plaza.

"Hasta que no acabe el proceso de solicitud de plazas no podremos saber cuántos solicitan el IES Llanes, el Pino Montano u otros institutos de la zona, sean públicos o concertados", señalan.

No obstante, se ha avanzado que en el Híspalis hay este curso 34 alumnos matriculados en primero de ESO, lo que permite estimar que bastará con la creación de una o dos aulas nuevas en los centros receptores para absorber la demanda.

La creación de estas unidades responde al objetivo de mantener la estabilidad de la planificación educativa y evitar el incremento de las ratios, un aspecto que preocupa tanto a las familias como a la comunidad docente.

La administración educativa insiste en que el proceso se realizará de forma ordenada y progresiva, garantizando la continuidad del alumnado en la red pública de la zona norte de Sevilla.

Protesta vecinal

La decisión de cerrar el instituto ha generado un notable rechazo social. Durante la mañana del pasado miércoles se celebró una concentración vecinal impulsada por la plataforma en defensa del Complejo Educativo Pino Montano, que aglutina a familias, docentes y asociaciones del barrio.

Los manifestantes reivindican la conservación del centro como un equipamiento público educativo y denuncian que el cierre supondrá una pérdida de oferta educativa de proximidad.

Los portavoces de la plataforma insisten en que el instituto cumple una función social relevante dentro del distrito y que su desaparición puede aumentar la presión sobre otros centros de Secundaria de la zona.

La comunidad educativa defiende que, más allá de la reorganización administrativa, se necesita un compromiso político para garantizar la permanencia del complejo educativo.

En este sentido, una de las propuestas que se han puesto sobre la mesa es la cesión del edificio a la Junta de Andalucía para su gestión educativa.

Cesión del inmueble

La solución de mayor alcance institucional ha llegado desde la Diputación de Sevilla, propietaria del inmueble donde se ubica el instituto. El presidente de la institución provincial, Javier Fernández, ha trasladado a asociaciones educativas y a la administración autonómica un compromiso para facilitar la continuidad del centro bajo otro modelo de gestión.

En un escrito fechado el 27 de febrero y remitido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la Diputación manifiesta su disposición a ofrecer la cesión del edificio y de los terrenos necesarios para posibles ampliaciones futuras.

El documento subraya que la institución provincial está preparada para ofrecer a la Junta el actual inmueble del IES Híspalis, así como el suelo complementario necesario para desarrollar una ampliación que permita responder a las necesidades educativas presentes y futuras de la zona norte de Sevilla.