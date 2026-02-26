Desalojan del Pleno del Parlamento andaluz a los trabajadores de la limpieza de los colegios de Sevilla

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha expulsado a los trabajadores municipales del servicio de la limpieza de los colegios de Sevilla después de que estos sacasen pancartas y comenzaran a protestar durante la sesión. Cabe destacar que el Pleno municipal tuvo que ser completamente desalojado por el mismo motivo.

Además, Aguirre ha reprendido a los diputados del Grupo Mixto-Adelante Andalucía por "aplaudir" a los empleados de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Sevilla.

"Es una auténtica vergüenza. Cuando usted invita a alguien al Parlamento, que es la casa de todos los andaluces, hay que enseñarles cuáles son las normas de cortesía y respeto. Ustedes no lo cumplen", ha asegurado Aguirre a los diputados José Ignacio García y Begoña Iza.

Los limpiadores han comenzado su protesta durante la intervención de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo después de la pregunta de los parlamentarios del Grupo Mixto-Adelante Andalucía relativa a la externalización del servicio anunciada por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Castillo ha señalado que es el Consistorio "quien tiene las competencias" y ha subrayado que "entiende que el Gobierno municipal persigue lo mejor para los centros educativos".

Por su parte, Iza ha denunciado que la decisión del primer edil hispalense "sigue el mismo plan del Partido Popular de privatizar". Asimismo, ha asegurado que los sindicatos "están en pie de guerra porque van a echar a 300 personas".

La protesta en el Parlamento andaluz es una nueva movilización del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla después de que el alcalde informase que se iba a "externalizar" el servicio de limpieza de los colegios públicos de la ciudad para "aliviar" la carga de trabajo y "adecuar" las instalaciones.

Tanto José Luis Sanz como otros cargos del Consistorio han defendido en reiteradas ocasiones que "no se va a perder ningún empleo público, sino todo lo contrario".

Sin embargo, durante las pasadas semanas, supuestamente, los peones han llevado a cabo "boicots" a algunos de los centros, a dos delegados del Gobierno local -Blanca Gastalver, responsable de Educación, e Ignacio Flores, de Recursos Humanos-.

Asimismo, a comienzos de esta semana, decenas de peones acamparon en Puerta Jerez para protestar por la medida. Finalmente, el pasado miércoles, la Policía Local los desalojó y el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, mandó una carta a los protestantes en la que les avisaban de que tenían que pagar una tasa por su actuación.