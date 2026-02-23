Pino Montano se moviliza ante el posible cierre del IES Híspalis y la futura redistribución del alumnado

El profesorado del IES Híspalis ha advertido este lunes del cierre "inminente" del centro educativo, ubicado en el Complejo Educativo y Deportivo Pino Montano. La preocupación se centra en la reubicación de sus 500 alumnos.

Según explican, la decisión responde a la intención de remodelar y ampliar la residencia universitaria situada en uno de los edificios del recinto, lo que implicaría destinar íntegramente el inmueble a uso residencial y poner fin a la actividad docente en el plazo de dos cursos.

La jefa del departamento de Cultura Clásica, Rocío Núñez, ha señalado que el claustro conoció la noticia en una reunión interna en la que se les comunicó la futura transformación del espacio.

A su juicio, la medida deja "desolado" al barrio y supone un nuevo paso hacia la "privatización" en detrimento de los recursos públicos. Actualmente, alrededor de 500 alumnos están matriculados en el instituto.

El posible cierre obligaría a reubicar al alumnado en otros centros de la zona, como el IES Llanes o el IES Pino Montano, que ya presentan ratios elevadas, con entre 33 y 35 estudiantes por aula.

Además, la situación afectaría a colegios adscritos como el CEIP Escritor Alfonso Grosso y el CEIP Mariana de Pineda, cuyas familias tendrían que afrontar desplazamientos mayores para garantizar la escolarización de sus hijos.

El profesorado también ha alertado de las consecuencias para el propio Complejo Educativo Provincial 'Pino Montano', que podría ver comprometidas sus actividades deportivas.

Según denuncian, muchas familias utilizan sus instalaciones —como la piscina— mediante cuotas asequibles, por lo que el cierre supondría la pérdida de un espacio de referencia social y cultural para el barrio.

Titularidad de Diputación

Por su parte, fuentes de la Junta de Andalucía han precisado que el centro es de titularidad de la Diputación Provincial de Sevilla y que la prestación del servicio educativo se realiza mediante un convenio de colaboración.

La institución provincial ha trasladado su intención de destinar los espacios actuales del instituto a la ampliación de la residencia de estudiantes.

Ante esta situación, la Delegación Territorial de Sevilla ha iniciado un estudio técnico y organizativo para garantizar la escolarización del alumnado en centros públicos de la zona.

Además, se ha revisado el mapa de adscripción de 1º de ESO para el próximo curso, ya que no se ofertarán nuevas plazas de entrada en el IES Híspalis tras la comunicación de la Diputación.